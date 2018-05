Znów rewolucja w Trybunale Konstytucyjnym i KRS. Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw sądowych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw sądowych. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ancelaria Prezydenta poinformowała w czwartek wieczorem, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym. Co więcej, prezydent złożył podpis pod nowelizacją przepisów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Wraz z tym zostaną ogłoszone dotychczas niepublikowane trzy wyroki Trybunału Konstytucyjnego z komentarzem, że zostały "podjęte z naruszeniem przepisów".Jakie zachodzą zmiany ? Nowelizacja ustaw sądowych przewiduje m.in., że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady może zwołać najstarszy wiekiem członek KRS, będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku. Co więcej, zmiany zakładają także "wyłączenie Prezydenta RP z całej procedury" wyrażania zgody na dalsze sprawowanie urzędu przez sędziego po osiągnięciu przez niego wieku, w którym przechodzi w stan spoczynku, i przekazanie tej kompetencjiPonadto nowela wprowadza dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Zgodnie z nowymi przepisami, minister sprawiedliwości najpierw zasięga opinii kolegium sądu. Jeśli ta okaże się negatywna, zwraca się wówczas do KRS. Inną ważną zmianą jest to, żebędzie mogła większością dwóch trzecich głosów odmówić zgody na odwołanie prezesa sądu, co będzie wiążące dla ministra. Gdyby KRS nie zajęło stanowiska w tej sprawie w terminie 30 dni, nic nie będzie stało na przeszkodzie, by i tak odwołać prezesa sądu przez ministra.W wypadku Trybunału Konstytucyjnego na ustawę składają się trzy artykuły . Według pierwszego, do ustawy ma zostać dodany przepis mówiący, że wyroki"podjęte z naruszeniem przepisów" poprzednich ustaw o Trybunale "podlegają ogłoszeniu w odpowiednich dziennikach urzędowych po zarządzeniu ich ogłoszenia przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego lub sędziego pełniącego obowiązki Prezesa Trybunału". Z kolei drugi traktuje o tym, że prezes TK zarządza ogłoszenie wyroków w odpowiednim dzienniku urzędowym w terminie siedmiu dni od wejścia w życie proponowanej nowelizacji. A trzeci stanowi, że nowela wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.źródło: prezydent.pl