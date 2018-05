Macierewicz wymyślił, co powinno stanąć w miejscu Pałacu Kultury. Wskazał na związek Polski z kultem Maryi

Antoni Macierewicz na antenie Telewizji Trwam ogłosił, co powinno stanąć w miejscu Pałacu Kultury w Warszawie. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Antoni Macierewicz Prawo i Sprawiedliwość (...) w centrum Polski symbolem Warszawy, bohaterskiej stolicy, która zatrzymała bolszewików i uratowała Europę przed zagładą, stoi symbol sowieckiej władzy – Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina. Tam powinna stać Kolumna Chwały Wojska Polskiego zwieńczona figurą Matki Boskiej Hetmanki Polski. To jest prawdziwy symbol Polski i taki jest związek trwały naszej tradycji, naszego dorobku cywilizacyjnego i naszej wiary. cytat za radiomaryja.pl

[TYLKO U NAS] @Macierewicz_A: W Warszawie zamiast Pałacu Kultury powinna stać Kolumna Chwały Wojska Polskiego https://t.co/yoS5vzI20w — Radio Maryja (@RadioMaryja) 3 maja 2018

omysł padł na antenie Telewizji Trwam. W swoim cotygodniowym felietonie "Głos Polski" Antoni Macierewicz mówił o "syntezie religii i bytu państwowego". Jego refleksje związane były z obchodzoną w czwartek rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz świętem Matki Bożej Królowej Polski. Przedstawił przy tym ideę, co powinno stanąć w miejscu Pałacu Kultury i Nauki w centrum Warszawy – to Kolumna Chwały Wojska Polskiego zwieńczona figurą Matki Boskiej Hetmanki Polski.Ideanie jest nowa. I nie jest też tak, że zwolennicy zrównania z ziemią symbolu komunistycznego dyktatu nad Polską to wyłącznie radykałowie z PiS - w tym gronie jest także choćby Radosław Sikorski . O pomyśle tym zrobiło się głośniej w ubiegłym roku, gdy pojawiły się opinie, iż likwidacja PKiN byłaby niezłym sposobem na uczczenie 100-lecia niepodległości Polski. Powstał nawet specjalny komitet ds. zburzenia Pałacu Kultury , w którym zasiadło wiele osób związanych z "dobrą zmianą".W swoim felietonie "Głos Polski" wygłoszonym w Telewizji Trwam w dniu święta narodowego 3 maja Antoni Macierewicz poszedł krok dalej – nie tylko zaproponował zburzenie PKiN, lecz ogłosił też, co powinno stanąć w jego miejscu.Jak tłumaczył Macierewicz, jego refleksja związana była z tym, iż w czwartek obchodzony był "niezwykły dzień – 227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a równocześnie święto Matki Bożej Królowej Polski". – Ta synteza religii i bytu państwowego, ten związek najgłębszy, jaki może być, który ukształtował ducha i całą tradycję narodową, jest szczególnie istotny i ważny – stwierdził były minister obrony narodowej, wieloletni stały felietonista Radia Maryja i Telewizji Trwam.z figurą Matki Boskiej Hetmanki Polski to nowy pomysł, choć nie pierwszy tego rodzaju. Jak Pietrzak od kilku lat zbiera pieniądze na budowę polskiego łuku triumfalnego , który ma być wyższy niż PKiN i upamiętniać zwycięstwo nad Rosją. Prawicowy satyryk uzyskał w tej kwestii wsparcie samego prezesa PiS.źródło: radiomaryja.pl