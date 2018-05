Tak rzadko zabiera głos, że niektórzy są zaskoczeni. Agata Duda wraz z mężem złożyli maturzystom życzenia

Para prezydencka składa życzenia maturzystom. • Fot. screen ze stony YouTube.com / Prezydent.pl

la 274 tys. osób to dzień pełen nerwów. A jeśli do tego doliczyć ich rodziców... Absolwenci liceów i techników przystępują w piątek do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin zaczyna się o godz. 9.00. Tuż przed nim Kancelaria Prezydenta opublikowała życzenia pary prezydenckiej dla tegorocznych maturzystów."Polska czeka na Was, na Wasze talenty, na Waszą wiedzę i kreatywność. To Wy będziecie budować przyszłość Rzeczypospolitej. Serdecznie Was pozdrawiamy i życzymy świetnych wyników na maturze. I dobrych życiowych wyborów" – mówią m.in., życząc abiturientom powodzenia na rozpoczynających się egzaminach. "Uwierzcie w siebie i nie dajcie się zaskoczyć" – radzi Pierwsza Dama, była nauczycielka jednego z krakowskich liceów Film z życzeniami pary prezydenckiej zamieszczono m.in. na profilu Kancelarii Prezydenta na Twitterze. Jeden z komentarzy pod nim wyraża zdziwienie, że Agata Duda przemówiła. W końcunieczęsto zabiera głos.Pisemnazakończy się 23 maja. Ustna potrwa dwa dni dłużej. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 3 lipca.źródło: prezydent.pl