Dantejskie sceny w Zgierzu. Nawałnica z gradem wielkości piłek do ping-ponga [FILM]

Grad miał wielkość piłeczek od ping-ponga, co dokumentowali internauci na Facebooku. • Facebook/Grzegorz Zawiślak/Polish Storm Chaser

N

Opublikowany przez Jarek Lesiak 3 maja 2018

Cóż to była za burza w #Zgierz... Obecnie znajdujemy się w rejonie Strykowa, gdzie oczekujemy na rozbudwującą się z południa strefę burz. #pogoda #wiadomości #informacje #łódzkie #majówka #Polska #weather #hailstorm #Poland Opublikowany przez Grzegorz Zawiślak - Polish Storm Chaser 3 maja 2018

ad Zgierzem i okolicami w czwartek przeszła potężna nawałnica. Opady były tak silne, że woda sięgała do kolan a z nieba spadał grad wielkości kulek od ping-ponga. Chociaż IMGW ostrzegał przed burzami z gradem już kilka dni temu, to jednak w większości Polski panowała iście majówkowa aura. I wydawało się, że nic groźnego się nie wydarzy.Gdy duża część Polaków rozkoszowała się 30-stopniową słoneczną pogodą w plenerze, obrazki zeprzypominały dawno zapomnianą zimę.przeszła w północnej części województwa łódzkiego 3 maja po południu. W ciągu kilkunastu minut spadło 40 centymetrów wody. Zalany został m.in. zgierski szpital.Pokryte gradem dachy, zalane piwnice, kry pływające w kilkudziesięciometrowej kałuży w centrum miasta, przez którą próbują przedzierać się samochody. Widać to na filmach udostępnionych na Facebooku przez internautów. Tak silnych opadów nie było w Zgierzu od lat.W okolicach skrzyżowania Łódzkiej, 3 Maja i Długiej w wodzie utknęło kilkanaście samochodów. Pasażerowie wysiadali w popłochu i uciekali z podwiniętymi spodniami do kolan. Internauci udostępniali też filmy, które dokumentowały rozmiary kulek gradu, przypominających przerośnięte piłeczki do ping-ponga.