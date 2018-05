Klara Lewandowska obchodzi pierwsze urodziny. • Instagram/Anna Lewandowska

Bartosz Świderski

Instagram/Piotrek Stachurski

hoć Bayern Monachium ostatecznie nie zagra w finale Ligi Mistrzów, to Robert Lewandowski z rodziną ma powody do świętowania. 4 maja córka Roberta i Ani, Klara, kończy roczek. Z tej okazji rodzice przygotowali liczne niespodzianki.Już 3 majazorganizowali przyjęcie urodzinowe w ogrodzie w Monachium. Zdjęcie z urodzin wrzucił brat Ani i ojciec chrzestny Klary, Piotr Stachurski. Pozował z chrześnicą i swoją partnerką Darią.Anna Lewandowska uczciławpisem na Instagramie w dwóch językach: po polsku i po angielsku. "Rok, który zmienił nasze życie. Klara.? Mija rok, od kiedy urodziłam naszą Córeczkę Klarę. To był magiczny czas, pełen miłości, niespodziewanych wrażeń, poznawania małego człowieka i siebie na nowo. Odgadywania Jej potrzeb i swoich emocji. Ogromnych zmian, za które jestem Jej wdzięczna. Nasza miłość! ? wszystkiego Najlepszego Skarbie nasz!" - napisała Ania Lewandowska.(pisownia oryginalna – red.)O tym, że najsławniejsza polska para sportowa spodziewa się dziecka, "poinformował" Robert Lewandowski podczas meczu z Atletico w Lidze Mistrzów 6 grudnia.