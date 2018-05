Wspaniały gest Jurka Owsiaka. Ujawnił, na co przeznaczy pieniądze, które zarobił na książce

Jerzy Owsiak zadeklarował, że przekaże niepełnosprawnym dochód ze swojej książki. • fot. Agata Grzybowska/Agencja Gazeta

Do Iwona Hartwich Szanowna Pani, ukłony ogromne!! Dla Pani i wszystkich protestujących w Sejmie! Powiedziałem w... Opublikowany przez Jurek Owsiak 3 maja 2018

17 dzień walki o godne życie Osób Niepełnosprawnych Opublikowany przez Iwona Hartwich 3 maja 2018

iepełnosprawni i ich opiekunowie wciąż protestują w Sejmie. Nie zgadzają się na rządowe propozycje. Pomocną dłoń podał ten, na którego zawsze można liczyć. To Jurek Owsiak, który zadeklarował, że przekaże niepełnosprawnym pieniądze, jakie zarobił na swojej książce.napisał na Facebooku do, jednej z przywódczyń trwającego protestu opiekunów osób niepełnosprawnych. "Ukłony ogromne!! Dla pani i wszystkich protestujących w Sejmie!" – rozpoczął. "Przekazuję pieniądze na państwa konto, by wspomóc was w walce. Tylko proszę to formalnie nazwać i dać temu prawną osobowość!". Co miał na myśli? Szefjest zdania, że niepełnosprawni powinni założyć fundację lub stowarzyszenie, czyli niezależną organizację pozarządową.Owsiak właśnie – jak pisze – odebrał wiadomość, że wydawnictwo Znak rozliczyło książkę "", która została wydana kilka miesięcy temu. Na konto szefa WOŚP wpłynęło 42 tys. zł. Kwota w całości ma zostać przekazana niepełnosprawnym.Przypomnijmy, rząd zaproponował rozwiązanie, która ma gwarantować niepełnosprawnym około 520 złotych miesięcznych oszczędności z tytułu wydatków na wyroby medyczne i rehabilitację. Protestujący nie zgadzają się na to ze względu, jak twierdzą, na zróżnicowane potrzeby niepełnosprawnych. Piątek to 17. dzień ich protestu w Sejmie.