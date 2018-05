Tak się promuje własny kraj – Polska może się uczyć. Genialny film o Nowej Zelandii, która... znika z map

Film promocyjny Nowej Zelandii "New Zealand tourism ad takes on conspiracy" podbija internet. • YouTube/Guardian News

Jak się robi promocję swojego kraju level pro. Lekcja poglądowa. Może komuś z rządu się przyda.

Znany nowozelandzki aktor i pani premier Jacinda Ardern w filmiku na bazie teorii spiskowej o Nowej Zelandii znikającej z map. Humor, viral i buzz.https://t.co/rNaPTqoyB0 — Adam Gwiazda (@delestoile) 4 maja 2018

zy da się skutecznie promować własny kraj bez "godnościowej polityki" i bez "wstawania z kolan"? Krótki film promocyjny Nowej Zelandii udowadnia, że tak. Robi furorę w internecie. Autorom trudno odmówić pozytywnego przekazu, braku kompleksów i zdrowego dystansu do własnej ojczyzny.Aktorwzywa na filmie premier Nowej Zelandiipo tym, jak dostaje list, w którym zostaje poinformowany, że kraj znika ze światowych map. Z przerażeniem sprawdza, że taką wiadomość podają internetowe media na całym świecie, zaś w Australii w tym czasie rośnie liczba turystów. Film kończy się konkluzją, że Nowa Zelandia potrzebuje pomocy, by znów przywrócić ją na mapę. Wszystko w konwencji kilku komediowych scenek.W Polsce walka o pozytywny wizerunek kraju wygląda nieco odmiennie –np.pozwała argentyński dziennik "". Według autorów pozwu doszło do manipulacji, gdyż artykuł o Jedwabnem zilustrowano żołnierzami wyklętymi. Skutek rozprzestrzenienia się informacji o pozwie w Argentynie był jednak taki, że tamtejsze media - łącznie kilkanaście portali - masowo zaczęły udostępniać artykuł wraz z... feralnym zdjęciem.Głośno było też o kontrowersyjnym rejsie Mateusza Kusznierewicza , który sfinansować ma Polska Fundacja Narodowa, która ma dbać o dobry wizerunek Polski w świecie. Według wyliczeń "Gazety Wyborczej" łącznie może kosztować nawet 20 mln zł. Środowisko żeglarskie – wobec opłakanego stanu żeglarstwa w Polsce – jest oburzone takim wydawaniem publicznym pieniędzy. Można zastanawiać się, który sposób promocji kraju jest skuteczniejszy.