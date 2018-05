Dojna zmiana w BBN. Urzędnicy podobnie jak ministrowie dostawali wysokie nagrody, łącznie prawie milion złotych

Pracownicy BBN od stycznia zeszłego roku dostali już prawie milion złotych nagród i premii. • Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

W

ysokie nagrody dla urzędników państwowych nie dotyczą jedynie ministrów. Okazuje się, że również pracownicy Biura Bezpieczeństwa Narodowego mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W ciągu półtora roku wydano niemal milion złotych. O sprawie donosi "Super Express".Prezydentpodczas jednego z licznych spotkań z wyborcami jakiś czas temu nazwał rządy koalicji PO–SL rządami "dojnej zmiany". Okazuje się jednak, że w jego środowisku politycznym także nieobce jest czerpanie profitów z pracy na rzecz państwa. Tylko w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego od stycznia zeszłego roku do dziś wypłacono niemal milion złotych tytułem nagród.W tym roku na premie przeznaczono już 203 tysiące złotych. Co ciekawe, większość z tej kwoty przypadła pracownikom cywilnym. Wojskowi oddelegowani do pracy włącznie dostali jedynie 64 tysiące złotych.Od momentu wybuchu afery z tak zwanymi "nagrodami" dla ministrów notowania w sondażach dlabardzo spadły. Wielu Polaków poczuło się oszukanych, bo PiS szedł do wyborów z hasłami sanacji finansów publicznych, piętnując sławne już na cały kraj ośmiorniczki spożywane przez ministrów Platformy Obywatelskiej. Zamiast tego ministrowie co miesiąc dostawali dodatkowe pieniądze, co odkrył i upublicznił poseł PO Krzysztof Brejza . Rzecznik BBN zapewnia, żew BBN wypłacane są zgodnie z prawem, a ich wysokość jest zależna od efektów pracy.źródło: se.pl