Przed wyborami trzecia siła w Sejmie, a teraz trochę przycichła. Co się dzieje z klubem Pawła Kukiza?

Pawła Kukiza czeka teraz spore wyzwanie – wybory samorządowe 2018. Jak sobie w nich poradzi jego klub? • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

Poseł Andrzej Maciejewski uspokaja, że Kukiz'15 wystartuje w wyborach samorządowych, a to, że klub nie odpala teraz swoich petard, jak to robią inni, jest elementem strategii. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Andrzej Maciejewski poseł na Sejm RP z ramienia Kukiz'15 Mamy swój kalendarz, swoje rozpoczęte prace, sztab, ustalone priorytety i one są realizowane. Pewne decyzje zapadły, ale o tym jacy kandydaci zostaną wystawieni w poszczególnych miastach, będzie decydowane bliżej końca czerwca, na konwencji we Wrocławiu. Wszystko w swoim czasie, my podchodzimy do tego bez emocji.

Prof. Rafał Chwedoruk politolog, Uniwersytet Warszawski Teraz musimy zobaczyć, czy PiS tak do końca ustabilizował swoją pozycję po ostatnich wstrząsach w partii, bo tak naprawdę partia Kukiza, obok słabnącego PSL, jest jedyną partią, która mogłaby przejąć w wyborach samorządowych, część elektoratu PiS.

o ostatnich wyborach parlamentarnych są trzecią siłą w Sejmie, chociaż te ostatnie sondaże nie są dla nich optymistyczne. Klub Poselski Kukiz'15 przycichł, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych. PiS, PO, .N i SLD wykonały już swoje ruchy. A co z ludźmi Pawła Kukiza? Czy tygrys ostrzy pazury i szykuje się do skoku? Eksperci dają im szanse, choć twierdzą, że to dla nich "być albo nie być "w polskiej polityce.i członkowie jego klubu poselskiego weszli do polityki przebojem. Ale nie było to "bo tutaj jest jak jest...". Oni chcieli "rozwalić system", oddać władzę z rąk politycznych oligarchów w ręce narodu. Zapał był, świetny wynik w wyborach też, ale na tym się skończyło. Paliwo polityczne wyczerpało się w momencie, kiedywszedł w komitywę z partią– Jeżeli głosujesz w większości głosowań tak, jak partia rządząca, no to gdzieś po drodze tracisz tą swoją legitymizację, swój główny przekaz, że jesteś anty – mówi naTemat, politolog. – Po drugie na sytuację Kukiz'15 miały wpływ te ostatnie odpływy personalne – dodaje nasza rozmówczyni.Potwierdzenie jej słów widać chociażby w sondażach. Klub Pawła Kukiza w połowie kwietnia tego roku mógł liczyć na 6-procentowe poparcie. Pod koniec tego samego miesiąca spadło do 5 proc . żeby z początkiem maja z powrotem podskoczyć o jedno " oczko ". A co na to sami zainteresowani?– Zależy, na jakie sondaże patrzeć, bo jak np. PO zrobiła swój, to mieliśmy 12 procent, przed weekendem majowym mieliśmy w jednym 5 procent, a w innym 11 procent – stwierdza, poseł Kukiz'15.– Sondaże mówią o pewnych tendencjach, a nie są wyznacznikiem, czy jest takie poparcie czy nie. My mamy najbardziej stabilną sytuację ze wszystkich sił politycznych, taki solidny fundament 8-9 procent, ale myślę, że jest to nawet 11-12 procent w skali kraju. Ale ogólnie, wracając do sondaży, jesteśmy dalecy od traktowania ich w sposób dogmatyczny – uzupełnia poseł Maciejewski.Jak podkreślają eksperci, klub Kukiza, jako nowy gracz na polskiej scenie politycznej, podobnie jak .Nowoczesna, musi zmagać się z problemem słabych struktur w regionach.– Przy nowych ruchach jak .Nowoczesna, czy Kukiz’15 problemem są struktury terytorialne. Oni [Kukiz'15 – przyp. red.] mogą wystawiać i zgłaszać swoich kandydatów prawdopodobnie lokalnie, gdzieś w dużych miastach. Natomiast nie mają wystarczającej liczby osób na cały kraj – tłumaczy dr Materska-Sosnowska.To nie jest PSL, PO, czy SLD. Chociaż .Nowoczesna znalazła na to remedium łącząc siły z PO i wspólnie dzieląc ten polityczny tort wyborczy, jak to ma miejsce chociażby w Warszawie. PiS też zrobiło już swój ruch, także pręży muskuły . A co z Kukiz'15?– Oczywiście, że będziemy startować w wyborach, tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Pierwszy krok to był Europejski Kongres Samorządowy, gdzie byliśmy jedną z sił politycznych polskiego parlamentu, prezentującą swój pomysł na samorząd. Przygotowujemy się do wyborów. Mamy do nich pół roku, a pamiętajmy, że tak naprawdę nie mamy ich jeszcze oficjalnie ogłoszonych. To, że inne siły polityczne odpalają swoje petardy, to już jest kuchnia wyborcza, w której mamy swój pomysł i swoją strategię – stwierdza nasz rozmówca z partii Kukiz'15.Poseł Maciejewski podkreśla także, że wybory samorządowe mają to do siebie, że różnią się bardzo od wyborów do parlamentu.– Jestem daleki od tego, żeby mierzyć je jedną miarą. Po pierwsze nie po to Kukiz’15 walczył i bronił JOW-y , żeby na gruncie małych gmin tworzyć komitety wyborcze. Nie ma tutaj cienia wątpliwości, że tylko dzięki naszej determinacji i rozmowom z PiS, udało się je obronić. Po drugie w skali kraju żadna siła polityczna, nawet ci weterani: PSL, PO, PiS, nie są w stanie zagwarantować i obstawić w 100 proc. wyborów samorządowych. Nie ma takiej siły politycznej.– Poza tym jeżdżąc po terenie, nie tylko jako poseł, ale i były samorządowiec, muszę powiedzieć, że każdy region ma inną specyfikę, każdy okręg ma swoje preferencje, a jednocześnie najważniejszy jest człowiek. W wyborach samorządowych liczy się człowiek, a nie szyld partyjny – stwierdza Maciejewski.Skoro struktury nie są takie ważne, to dlaczego nie ma już pierwszych decyzji? Dlaczego Kukiz'15 nie działa jeszcze w tej materii?– Powinniśmy być zaskoczeni, gdyby było inaczej – odpowiadaI rozwija: – Pech tej formacji politycznej polega na tym, że wyjątkowo niekorzystny jest dla nich kalendarz wyborczy. Młode partie, powstające czasami ad hoc, korzystające czasami z sytuacyjnego poparcia, mają szansę utrwalić swój byt, jeśli po elekcji, która przyniosła im pierwotny sukces, kolejne wybory mają inny charakter.Chwedoruk zalicza do nich wybory prezydenckie i te do Parlamentu Europejskiego. Natomiast wybory samorządowe dla nowych partii są – jego zdaniem – najtrudniejszym weryfikatorem. A to dlatego, że wymagają zakorzenienia społecznego, rozbudowanych struktur organizacyjnych oraz dużych zasobów finansowych.– Boleśnie przekonywała się o tym w różnych wyborach Samoobrona, mimo że zdołała dość długo utrzymać się w polskiej polityce. A takim najbardziej klinicznym przykładem był Ruch Palikota. Gdy przyszło co do czego, partia sygnowana przez Lubelskiego polityka, w wyborach samorządowych wykazała, że praktycznie nie istnieje jako ogólnokrajowa formacja. Stąd Kukiz’15, może poza wyborami do sejmików wojewódzkich, będzie w bardzo trudnej sytuacji – stwierdza profesor.Członkowie Kukiz'15 nie są jednak tak negatywnie nastawieni. Czekają spokojnie i podkreślają, że do wyborów jest jeszcze pół roku.– Na gruncie samorządowym będziemy debiutantem tak jak .Nowoczesna, ale oni są koalicjantem PO, a Kukiz’15 idzie pod własną marką do sejmików. Jest to decyzja wskazana, jednoznaczna i robimy wszystko, żeby w każdym mieście prezydenckim – wojewódzkim, wskazać swoich kandydatów. A to, że ich jeszcze nie wskazujemy to jest część tej strategii – mówi Andrzej Maciejewski.Poseł zwraca uwagę na sytuację w Warszawie, gdzie poznaliśmy nazwiska kandydatów dwóch największych ugrupowań – PiS i PO. – Tam, pomijając fakt, że nie można nazwać tego kampanią przed ogłoszeniem wyborów, to nie opiera się to na merytorycznej dyskusji. Ile tu jest z merytoryki samorządowej, a ile z wojny PR-owej? Czy Warszawiacy chcą takich prezydentów? PO i PiS, widać na tym przykładzie, że idą na zwarcie ideologiczne, więc na merytorykę trzeba poczekać do ogłoszenia wyborów i oficjalnej kampanii – dodaje polityk.Ale prof. Chwedoruk nie jest takim optymistą. Stwierdza, że klub Kukiza musi po prostu przetrwać wybory samorządowe i odnieść jakiekolwiek symboliczne sukcesy.– Można się domyślać, że być może będzie to na poziomie macierzystej opolszczyzny i może w jakichś pojedynczych miejscowościach. Wszystko po to, żeby przekonać Polaków, że jest w stanie istnieć. Bo jeśli w wynikach do sejmików nie zdobędzie tych magicznych 5 procent i w pojedynczych miastach nie będzie tych małych sukcesów, to może to przyspieszyć proces erozji wewnętrznej tej partii. O co swoją drogą nie jest trudno, biorąc pod uwagę po pierwsze zróżnicowanie ideowe wewnątrz tego ugrupowania, a po drugie to, że Paweł Kukiz zawdzięcza swój sukces wyborcom, których zyskał zarówno z prawej strony, jak i z lewej – tłumaczy politolog.Ale pomimo czarnych chmur, eksperci widzą też przejaśnienia. Dr Anna Materska-Sosnowska nie stawia na Kukiz'15 kreski.– Nie skreślałabym Kukiza, ale póki co wygląda to umiarkowanie. Nic nie słychać, nic nie widać, ale też trzeba być ostrożnym z ferowaniem wyroków. Tak jak było z ich startem w wyborach parlamentarnych i ich listami do sejmu, które spłynęły wręcz w ostatniej chwili, bo do ostatniej chwili były poprawiane. Teraz też mogą nas jeszcze czymś zaskoczyć – podsumowuje nasza rozmówczyni.W podobnym tonie wypowiada się prof. Chwedoruk. Przyznaje, że tak naprawdę w tej chwili jest sporo niewiadomych, a szacowany przez niego wynik może okazać się zgubny dla klubu Pawła Kukiza.– Nie znamy jeszcze tej kuchni organizacyjnej i nie wiemy, czy Kukiz jest w stanie wystawić atrakcyjnych kandydatów do sejmików wojewódzkich i przedstawi hasła kontrastujące z oboma wielkimi obozami PiS i PO. W obecnym stanie można powiedzieć, że może nie będzie to absolutną powtórką historii Ruchu Palikota, bo jest to dużo poważniejsza inicjatywa, ale powiedziałbym, że w najlepszym razie dojdzie do powtórki z wyników sondażowych z przedziału 5-9 procent. Co z kolei w kontekście kolejnych reelekcji, będzie hiobową wieścią – stwierdza politolog.