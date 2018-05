Wygrał w "Jeden z dziesięciu" i chciał poderwać hostessę. Kusił wygranym karnetem dla dwojga do SPA

Pani Sylwia odrzuciła propozycję pana Bartosza, zwycięzcy w teleturnieju "Jeden z dziesięciu". • Fot. screen / Youtube

an Bartosz Pietrzak wygrał w kolejnej edycji popularnego teleturnieju "Jeden z dziesięciu", ale pomimo tego grał dalej i próbował podwoić swoją nagrodę. Odbierając dwuosobowy karnet do SPA zaproponował wspólny wypad hostessie, która wręczała mu nagrodę. Jednak pani Sylwia tylko się uśmiechnęła i pokręciła głową.Pan Bartosz zdobył łącznie 102 punkty i zajmuje wraz Mateuszem Marcem pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Za swój trud i wiedzę dostał nagrodę, między innymi zaproszenie dla dwojga do. Bartosz Pietrzak nie zastanawiając się zbyt długo z miejsca zaproponował pani Sylwii, hostessie rozdającej uśmiechy i nagrody uczestnikom teleturnieju, wspólny wypad. Ta jednak uśmiechnęła się tylko i pokręciła z niedowierzaniem głową.Nie był to pierwszy raz, gdy nieprzeciętna uroda Sylwii Toczyńskiej zawróciła w głowie uczestnikowi teleturnieju "Jeden z dziesięciu" . Jeden z poprzednich zwycięzców próbował się dowiedzieć, kiedy ona będzie główną nagrodą. Sylwia Toczyńska jest modelką, studiowała też na Wydziale Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2011 roku zdobyła tytuł Miss Polonia Województwa Lubelskiego. W finaledotarła do ścisłego finału. Podobno lubi wycieczki górskie, jazdę na łyżwach oraz jazdę na motocyklach.