Od kiedy istnieje Prawo i Sprawiedliwość? Partia ma za sobą dość długi staż

rawo i Sprawiedliwość jest partią znaną ze swojego konserwatyzmu społecznego i narodowego. Na ideologiczne zabarwienie partii wskazuje już sam symbol, czyli orzeł w koronie. Na polskiej scenie politycznej ugrupowanie pojawiło się 17 lat temu. PiS powołał ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Lech Kaczyński wraz ze swoim bratem Jarosławem. Partia dość szybko zaczęła zdobywać rzeszę wyborców.Prawo i Sprawiedliwość swój początek datuje na 29 maja 2001 roku, zaś sądownie partia została zarejestrowana 13 czerwca 2001 roku. Już w tym samym roku klub braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich osiągnął w wyborach parlamentarnych 9 proc. poparcia. Aż trudno w to dziś uwierzyć, ale 20 czerwca 2002 roku PiS zawarło koalicję wyborczą przed wyborami samorządowymi z, czyli słynny PO-PiS. Koalicja uzyskała 16 proc. poparcia. Lech Kaczyński, ówczesny lider partii, został wtedy prezydentem Warszawy. W 2003 roku Jarosław Kaczyński objął po nim funkcję prezesa partii . Rok później PiS osiągnął 12 proc. głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego.W 2005 rokuosiągnęło duży sukces zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i prezydenckich. Partia zdobyła największe poparcie w wyborach (26,99 proc.) i wraz z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin utworzyło rząd, którym przewodził Kazimierz Marcinkiewicz. W październikowym wyścigu po fotel prezydenta RP Lech Kaczyński w drugiej turze wygrał z kandydatem Platformy Obywatelskiej, Donaldem Tuskiem.Poważne problemy pojawiły się w 2006 roku, gdy rząd Marcinkiewicza został zdymisjonowany. Na jego miejsce powołano nową Radę ministrów, a premierem został Jarosław Kaczyński . Jednak w trakcie jego rządów doszło do poważnych kryzysów w koalicji rządzącej i w 2007 roku odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne, podczas których PiS osiągnął wynik 32 proc., co jednak nie dało partii wygranej, bowiem PO zdobyło 41 proc. poparcia.Przegrana w wyborach parlamentarnych w 2007 roku rozpoczęła ciąg porażek PiS z PO, które trwały aż do 2014 roku. 10 kwietnia 2010 roku doszło do katastrofy rządowego samolotu w Smoleńsku . Zginęli wówczaswraz z małżonką, a także wiele osób związanych z partią. Gdy w tym samym roku doszło do wyborów prezydenckich, kandydatem partii był, lecz przegrał je w drugiej turze z kandydatem PO, Bronisławem Komorowskim.Pierwszy od 7 lat sukces nad PO, partia Kaczyńskiego osiągnęła podczas wyborów samorządowych, zdobywając 26 proc. głosów. W 2015 rok, a wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość zostało pierwszą partią w historii III Rzeczpospolitej , której udało się uzyskać samodzielną zdolność do rządzenia. Partia uzyskała 37 proc. poparcia, co przełożyło się na 235 miejsc w Sejmie oraz 61 senatorskich. Premierem została Beata Szydło, która w grudniu 2017 roku złożyła rezygnację. Na jej miejsce wszedł Mateusz Morawiecki.