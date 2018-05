Ale wpadka UEFA! Federacja podała, kto został zwycięzcą tegorocznej Ligi Mistrzów

UEFA na swojej stronie podała, kto wygrał tegoroczną Ligę Mistrzów. Cristiano Ronaldo z pewnością nie byłby zadowolony z takiego obrotu sprawy. • fot. 123RF

Bartosz Świderski

UEFA website showing Liverpool as Champions League winners already? pic.twitter.com/rPCyRknIhl — paul (@listenitspaul) 4 maja 2018

ak wiadomo, w meczach półfinałowych Ligi Mistrzów wyłoniono dwóch finalistów Ligi Mistrzów: Real Madryt i FC Liverpool. Finał rozgrywek odbędzie się 26 maja w Kijowie. Jednak organizator UEFA zaliczył wpadkę, bo na swojej stronie ogłosił zwycięzcę rozgrywek.To rewelacja tegorocznej edycji,. Nie uszło to uwadze internautów, którzy udokumentowali błąd na Twitterze.Przypomnijmy, z Ligą Mistrzów pożegnał się po dramatycznych meczach z Realem Madryt Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego . "Królewscy" zwyciężyli w dwumeczu w stosunku 4:3, mimo że znacznie więcej sytuacji podbramkowych stworzyli sobie ich przeciwnicy. Na awansie zaważyła duża nieskuteczność Bawarczyków, katastrofalne błędy obrońcy Rafinhy i bramkarza Ulreicha. Nie bez znaczenia były sędziowskie decyzje. Bayernowi w rewanżu należał się rzut karny po zagraniu ręką Marcelo. Także po faulach na Lewandowskim sędziowie mogli podyktować "jedenastki".Równie emocjonujące boje stoczyła druga para. W pierwszym meczu wygrała angielska drużyna 5:2 po fenomenalnych trafieniach. W rewanżu Włosi dzielnie do osatniej minuty walczyli o odrobienie strat, jednak ostatecznie wygrali tylko 4:2. Do dogrywki zabrakło im jednego trafienia.