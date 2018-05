Nikt się nie spodziewał chrześcijańskich kościołów w Arabii Saudyjskiej. Watykan podpisał niezwykłą umowę

W Arabii Saudyjskiej chrześcijanie mogą teraz stawiać swoje kościoły • Fot. Pixabay

K

ościoły katolickie obok meczetów? Taki widok już niedługo nie powinien dziwić nawet Arabii Saudyjskiej. Watykan dogadał się z tamtejszymi władzami i podpisał niezwykłą umowę. Chrześcijanie będą mogli stawiać swoje kościoły w słynnym muzułmańskim kraju.Porozumienie podpisał sekretarz generalny Światowej Ligi Muzułmańskiej Sheikha Mohammed bin Abdel Karim Al-Issa oraz prefekt Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego kardynała Jean-Louisem Tauran. Od teraz chrześcijanie będą mogli bez przeszkód budować swoje świątynie w Arabii Saudyjskiej. To prawdziwa rewolucja.W tym momencie nie ma tam ani jednego chrześcijańskiego kościoła . Według ogłoszonego w styczniu tego roku "Światowego Indeksu Prześladowań 2018" Międzynarodowego Dzieła Chrześcijańskiego "Open Doors" Arabia znalazła się na 12 miejscu spośród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani.Umowa jest wyrazem chęci obu stron do osiągnięcia wspólnych celów oraz otwartością Arabii Saudyjskiej na inne kultury i państwa. Kardynał Tauran po spotkaniu powiedział, że to "początek zbliżenia" oraz "znak, że władze saudyjskie są teraz gotowe,by nadać krajowi nowy wizerunek". Przyznał też, że popiera równe traktowanie wszystkich obywateli w tym kraju - bez względu na religię. Arabowie podkreślili, że jest to też wyraz wyrzeczenia się przemocy, ekstremizmu i terroryzmu na rzecz osiągnięcia bezpieczeństwa i stabilności na świecie.Źródło: wprost.pl