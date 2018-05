Na targowiskach już można kupić pierwsze polskie truskawki. Nie są tanie, ale w tym roku ich nie zabraknie

Pojawiły się pierwsze polskie truskawki • Fot. Pixabay

ojawiły się pierwsze w tym roku truskawki od krajowych plantatorów - ta informacja zawsze nas elektryzuje, bo wszyscy kochamy te owoce, a zwłaszcza polską, słodką odmianę. Ich cena jak zawsze na początku - jest wysoka, ale z dnia na dzień będzie coraz niższa. Co więcej - dzięki niezłej pogodzie, w tym sezonie możemy liczyć na większe zbiory niż przed rokiem.Póki co dostępne sąuprawiane w szklarniach.wahają się od 10 do 18 złotych za kilogram. Są i tak o jedną czwartą tańsze niż przed rokiem, a i pogoda w kwietniu sprzyjała rośnięciu owoców, więc w tym roku ich z pewnością nie zabraknie.można kupić u plantatorów w podwarszawskichoraz na Rynku Hurtowym w. Na krakowskimkosztują 12 złotych za kilogram, a u przydrożnych sprzedawców w okolicach Wadowic 18-19 zł/kg.W przyszłym tygodniu truskawki na rynkach w. To nie koniec smakowitych wiadomości - sadownicy również zacierają ręce.pełne są sporych zawiązków owocnych. W obfitych zbiorach może przeszkodzić grad i przymrozki, ale patrząc na kilkudniową prognozę pogody - na to się na razie nie zapowiada.Źródło: rmf24.pl