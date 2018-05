"Czyżby lex Jackowski?". PiS chce dyscyplinować polityków, jest nowy projekt ustawy mówiący o należytym zachowaniu

PiS złożyło w Sejmie kolejny projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

PiS złożyło w Sejmie kolejny projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora pic.twitter.com/yL41rgGXrJ — Michał Olech (@MichalOlech) May 4, 2018

Fot. Screen/sejm.gov.pl

rudno powiedzieć, czy to przypadek, ale zbieżność aż za bardzo rzuca się w oczy. Dopiero co w poniedziałek na okładce "Super Expressu" pojawiły się nagie zdjęcia senatora PiS Jana Marii Jackowskiego, a już w piątek Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie kolejny projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. W którym – trzeba podkreślić – mowa jest o "należytym zachowaniu".Dziennikarze "Super Expressu" przyłapalina plaży nad morzem. Jak już pisaliśmy, senator był nagi i najwyraźniej nie spodziewał się, że jest obserwowany. Wyjaśniał potem, że jest morsem i kąpie się cały rok. Wtedy był na dzikiej plaży, nie spodziewał się, że ktoś go zauważy. Publikację "SE" nazwał bezprawną.To było w poniedziałek. W piątek PiS złożyło w Sejmie kolejnyo wykonywaniu mandatu posła i senatora, o czym jako pierwszy poinformował portal 300polityka.pl. Na stronie Sejmu czytamy, że projekt dotyczy "nałożenia na posłów i senatorów obowiązku należytego zachowania odpowiadającego pełnionej funkcji nie tylko na sali posiedzeń, ale także w innych miejscach, w których przebywają parlamentarzyści".Informacja wzbudziła jednoznaczne skojarzenia z zachowaniem senatora PiS. "Czyżby lex Jackowski?" – pyta z uśmiechem na Twitterzez PO. "Typowe. Robimy źle więc tworzymy nowe prawo, które ma temu zapobiec. I już jesteśmy oczyszczeni. To jak było z tymi nagrodami?" – napisał w odpowiedzi jeden z internautów.