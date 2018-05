Pierwszy oficjalny komunikat w sprawie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Odwołał zaplanowane spotkanie

Jarosław Kaczyński cierpi na chorobę kolana. W piątek trafił do szpitala • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Jutro z mieszkańcami Garwolina spotka się Premier @MorawieckiM . Prezes Jarosław Kaczyński przechodzi badania,które uniemożliwiają mu przyjazd na zapowiedziane spotkanie. — Beata Mazurek (@beatamk) May 4, 2018

arosław Kaczyński trafił do szpitala w związku z chorobą kolana. O dolegliwości prezesa PiS wiadomo już od jakiegoś czasu. Jego stan na tyle się pogorszył, że przeprowadzane są szczegółowe badania i nie wiadomo czy nie będzie musiał przejść operacji. W tym momencie wiemy na pewno, że Kaczyński odwołał sobotnie spotkanie z mieszkańcami Garwolina.Przypomnijmy, że stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego pogorszył się w środę - do jego domu przewieziono mu kule W piątek trafił do szpitala . O zwyrodnieniu stanu kolanowego pisały wszystkie media. Dopiero teraz poznaliśmy oficjalny komunikat w tej sprawie.napisała na Twitterze, żeodwołał sobotnią podróż do Garwolina. Z mieszkańcami spotka się za niego -. "Prezes Jarosław Kaczyński przechodzi badania, które uniemożliwiają mu przyjazd na zapowiedziane spotkanie – dodała Mazurek."Super Express" podaje, że Kaczyński przeszedł już pierwsze badania w warszawskim szpitalu przy ul. Szaserów. Polityk już jesienią przeszedł rehabilitację kolana - pogorszyło mu się podczas wakacyjnej wspinaczki. – Nie tylko ja, ale wszyscy życzymy prezesowi zdrowia. Mam nadzieję, że z tego wyjdzie. Jeśli będzie operacja kolana, to później jest rehabilitacja jakiś czas i w efekcie człowiek jest odnowiony. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy, trzymam kciuki za zdrowie Jarosława Kaczyńskiego - komentuje "SE". Decyzja o ewentualnej operacji kolana zapadnie po analizie badań.