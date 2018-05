Macierewicz chce zburzyć Pałac Kultury. Jest stanowcza reakcja Patryka Jakiego

Patryk Jaki, kandydat Zjednoczonej Prawicy na urząd prezydenta Warszawy, zapewnił, że nie poprze pomysłu Antoniego Macierewicza, by w miejsce PKiN postawić Kolumnę Chwały Wojska Polskiego. • Fot. Roman Rogalski / Agencja Gazeta

A

ntoni Macierewicz chciałby, żeby w miejscu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie stanęła Kolumna Chwały Wojska Polskiego. Na słowa byłego szefa MON natychmiast zareagował kandydat Zjednoczonej Prawicy na urząd prezydenta Warszawy. – Nie będę popierał tego pomysłu. Mam swój – zapewnił w Polsat News Patryk Jaki.Cowidziałby w miejscu? O tym kandydat PiS na prezydenta Warszawy nie chciał już mówić. Plany wiceministra sprawiedliwości na zagospodarowanie tego terenu mają zostać zaprezentowane podczas oficjalnej kampanii przed wyborami samorządowymi.Przypomnijmy, żew swoim cotygodniowym felietonie "Głos Polski" na antenie Telewizji Trwam mówił o "syntezie religii i bytu państwowego". Jego refleksje związane były z obchodzoną w czwartek rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz świętem Matki Bożej Królowej Polski. Podzielił się z widzami również swoim pomysłem na to, co powinno stanąć w miejscu Pałacu Kultury i Nauki w centrum Warszawy – tozwieńczona figurą Matki Boskiej Hetmanki Polski.Idea zburzenia Pałacu Kultury i Nauki nie jest nowa. I nie jest też tak, że zwolennicy zrównania z ziemią symbolu komunistycznego dyktatu nad Polską to wyłącznie radykałowie z– w tym gronie jest także choćby. O tym pomyśle zrobiło się głośniej w ubiegłym roku, gdy pojawiły się opinie, iż likwidacja PKiN byłaby niezłym sposobem na uczczenie stulecia niepodległości Polski. Powstał nawet specjalny komitet ds. zburzenia Pałacu Kultury, w którym zasiadło wiele osób związanych z "dobrą zmianą".źródło: Polsat News