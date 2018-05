Szczere wyznanie żony polityka PO: "Boje się o życie męża. Jest mu ciężko, ale wierzy, że prawda zwycięży"

Żona Stanisława Gawłowskiego martwi się o to, że coś może mu się stać w więzieniu. • Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta

Renata Gawłowska żona Stanisława Gawłowskiego (w rozmowie z "SE") Dostałam list od męża z aresztu. Napisał mi, że bardzo mnie kocha, że mogę pisać do niego, list jest bardzo osobisty. Pisze, że tęskni, że martwi się o mnie, o syna, o wnuki, o całą rodzinę. Że nie jest to łatwe i dobre miejsce, ale sobie jakoś radzi. (...) Nic nie wolno mi przywozić dla męża. Chciał jakieś smakołyki, ale nie wolno nic wnosić. Mąż się trzyma, jest mu ciężko, wierzy, że prawda zwycięży. Czytaj więcej

Zarzuty wobec Gawłowskiego: Zachodniopomorski wydział zamiejscowy departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zamierza postawić Gawłowskiemu zarzuty popełnienia pięciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym. Chodzi o okres, gdy Gawłowski pełnił funkcję wiceministra środowiska w rządach PO-PSL. Według prokuratury, miał wówczas przyjąć jako łapówkę co najmniej 175 tys. zł w gotówce i dwa zegarki o wartości prawie 25 tys. zł. Zarzuty dotyczą też podżegania do wręczenia korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 200 tys. zł, ujawnienia informacji niejawnej i plagiatu pracy doktorskiej. Czytaj więcej

Postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu @StGawlowski pic.twitter.com/U6tjmyd3jy — Kamil Dziubka (@KamilDziubka) 13 kwietnia 2018

– Obawiam się, że coś się mężowi może stać. Boję się o jego życie – przyznała w rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu" małżonka Stanisława Gawłowskiego – Renata. Polityk PO w połowie kwietnia trafił na trzy miesiące do aresztu. Podejrzewany jest o przyjęcie łapówki w wysokości co najmniej 175 tys. zł w gotówce i dwóch zegarków o wartości prawie 25 tys. zł.– To, co się dzieje na komisariatach teraz. Boję się o życie męża. Ale mam nadzieję, że się nie odważą nic mu zrobić. Boję się, że gdzieś się potknie i coś mu się stanie, i okaże się, że to nieszczęśliwy wypadek – powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" żonaJak informuje dziennik,miała odwiedzić męża w areszcie kilka dni temu. – Jest mu ciężko, wierzy, że prawda zwycięży – oświadczyła Renata Gawłowska. I podkreśliła, że w obecnej sytuacji może liczyć na wsparcie politykówPrzypomnijmy, że 12 kwietniawydał zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka Platformy Obywatelskiej nie chciał czekać w domu na funkcjonariuszy CBA. Już przed południem kolejnego dnia stawił się w szczecińskiej prokuraturze. Towarzyszył mu adwokat. Prokurator Witold Grdeń skierował do sądu wniosek o areszt. Wyjaśnił przy tym, że istnieje obawa, iż na wolności Gawłowski mógłby np. próbować wpływać na świadków w swojej sprawie i uzgadniać z nimi linię obrony.Posłowie klubu Platformy Obywatelskiej złożyli do marszałka Sejmuwniosek o reasumpcję głosowania (ponowne głosowanie – red.). W sobotę Centrum Informacyjne Sejmu stwierdziło, że ten jest "bezprzedmiotowy".W niedzielę zamaskowani agenci CBA wyprowadzili Gawłowskiego z budynku sądu. Został on aresztowany na trzy miesiące.źródło: Se.pl