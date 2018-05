"Morawiecki został sam, bo tak chciał PiS". Z otoczenia premiera odeszły najbardziej zaufane osoby

Od Mateusza Morawieckiego odeszły najbardziej zaufane osoby. PiS przysłał w zamian swoich ludzi. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Rada Nadzorcza PFR powołała wczoraj na 5-letnią wspólną kadencję zarząd spółki. Do dotychczasowego składu dołączył Tomasz Fill.https://t.co/Y1EAVAYmP6 pic.twitter.com/gkDV93MAwi — Grupa PFR (@Grupa_PFR) 27 kwietnia 2018

News "SE" @se_pl - Mariusz Chłopik nie jest już wiceszefem CIR. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy odszedł na własną prośbę. — Kamil Szewczyk (@SzewczykKamil) 9 kwietnia 2018

ajbliżsi ludzie z otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego mieli cztery miesiące, by pokazać, czego są warci. Niestety nie udało im się ustrzec od błędów. Zostali zatem odsunięci na boczny tor, a na ich miejsce PiS przysłał własnych speców.Tomasz Fill w kwietniu wrócił do Polskiego Funduszu Rozwoju. Od stycznia współpracował z premierem. Zajmował się public relations, zarówno w czasie pracy z Morawieckim, jak i w przeszłości. Tomasz Fill ma za sobą wieloletnie doświadczenie w takich spółkach skarbu państwa jak m.in. PZU, PGNiG, PKN Orlen i PKO BP. Z premierem był od początku jego politycznej kariery. Nie był jednak akceptowany przez PiS.– Nowogrodzka nie chciała z nim współdziałać, bo obciążała go praca w spółkach za rządów PO-PSL – mówiła "Gazecie Wyborczej" osoba z otoczenia Morawieckiego. Według innej osoby, Fill nie radził sobie z komunikacją polityczną. Był specem od komunikacji gospodarczej.Jakimi pobudkami nie kierowałby się PiS w stosunku do pożegnania Tomasza Filla, miejsce doradcy Morawieckiego zajęli Anna Plakwicz i Piotr Matczuk . To ludzie, którzy prowadzili skompromitowaną spółkę Solvere . Ta obecnie Solvere jest w likwidacji, azostali głównymi doradcami Morawieckiego.– Morawiecki został sam, bo tak chciał PiS – słychać w partii. – Jego najbliżsi ludzie dostali cztery miesiące, żeby pokazać, co potrafią. Ale nie sprawdzili się. Były błędy. A to w tłumaczeniu na angielski orędzia szefa, a to niepotrzebne kwiaty na grobach żołnierzy z Brygady Świętokrzyskiej. Więc przysłaliśmy swoich – mówił "Wyborczej" polityk PiS.Z nowymi doradcami nie mógł dogadać się również, były zastępca dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu. – Mariusz nie dogadał się z Matczukiem i Plakwicz. Mimo że znają się od lat, nie przepadają za sobą, a w kancelarii nie umieli współpracować, Mariusz tracił wpływy, dlatego odszedł – wyjaśniał polityk PiS. Chłopik wrócił do podlegającej Morawieckiemu Agencji Rozwoju Przemysłu, gdzie był dyrektorem biura komunikacji korporacyjnej i marketingu. Obecnie jest tam doradcą.Z kancelarii premiera zniknęła również, jedna z najbardziej zaufanych osób premiera. Górnicka była z Morawieckim w BZ WBK, potem w Ministerstwie Rozwoju.– To nie jest tak, że zostawiliśmy premiera. Po prostu wyszliśmy na zewnątrz. Pozostajemy w jego orbicie, chociaż już nie w centrum wydarzeń – powiedziała "Wyborczej" osoba z bliskiego otoczenia Mateusza Morawieckiego.źródło: "Wyborcza"