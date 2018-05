"Patryk kontratakuje!". Roman Giertych na Twitterze kpi z Patryka Jakiego

Roman Giertych na Twitterze kpi z Patryka Jakiego. Niedawno kandydat Zjednoczonej Prawicy na urząd prezydenta Warszawy miał problem ze znakiem drogowym, który ustawiła Platforma Obywatelska. Jaki jednak zapomniał, że PiS stawiał podobne oznaczenia. • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

P

Patryk kontratakuje! Porozwieszał po Warszawie swoje znaki z pierwszą literą imienia. Kampanię wymyśliła oczywiście Polska Fundacja Narodowa.

https://t.co/NSg00O2fZW — Roman Giertych (@GiertychRoman) 5 maja 2018

Panie ministrze, a takie znaki też znikną? pic.twitter.com/P1mPeZfKn6 — Kamil Dziubka (@KamilDziubka) 4 maja 2018

atryk Jaki, kandydat Zjednoczonej na prezydenta Warszawy, nie ustaje w atakowaniu Platformy Obywatelskiej. Najczęściej podnosi stały zarzut, że PO dzieli warszawiaków. Ostatnio przyczepił się znaku drogowego przy rondzie de Gaulle'a. Roman Giertych wyśmiał wiceministra sprawiedliwości na Twitterze.nabija się na Twitterze z Patryka Jakiego. W piątek wieczorem opublikował na tym portalu społecznościowym wpis, w którym w kąśliwy sposób odniósł się do przyczepki Jakiego do znaku drogowego przy rondzie de Gaulle'a . "Patryk kontratakuje! Porozwieszał po Warszawie swoje znaki z pierwszą literą imienia. Kampanię wymyśliła oczywiście Polska Fundacja Narodowa" – pisze Giertych, jednocześnie wymierzając policzek Jakiemu i PFN. Poniżej posta, adwokat umieścił zdjęcie znaku D-18, oznaczającego parking.Jaki przyczepił się znaku drogowego przy rondzie de Gaulle'a, o którego umieszczenie wnioskowała. A dokładniej organizatorzy Marszu Wolności, który 12 maja o godz. 13 wyruszy spod palmy. Znak B-36 (zakaz zatrzymywania się) w połączeniu ze znakiem T-24 (parkowanie grozi odholowaniem pojazdu), ma nie dotyczyć organizatorów z PO.– Spotykamy się dzisiaj w miejscu, które jest symbolem rządów Platformy w Warszawie. Za moimi plecami możecie państwo zobaczyć znak: odholują samochód każdemu, kto nie ma legitymacji Platformy. To kolejny etap dzielenia warszawiaków. Jestem po prostu oburzony, że na znaku drogowym można postawić symbol partii politycznej. To coś nieprawdopodobnego – mówił w piątekCo ciekawe, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, zapomniał chyba, że o postawienie takich znaków wnioskowali także jego koledzy partyjni, np. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w czasie organizowanej w kwietniu 2017 roku rocznicy katastrofy smoleńskiej. Dziennikarze na szczęście szybko przypomnieli mu o tym fakcie.