"To nie rząd ma twarde stanowisko". Rafalska zwróciła się do protestujących w dzień walki z niepełnosprawnością

Elżbieta Rafalska zaapelowała do rodziców osób niepełnosprawnych o zakończenie protestu. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Dzisiaj 5 Maja - Dzień Walki z Dyskryminacją Niepełnosprawnych, a w sejmie od 18 dni trwa protest. Opiekunowie osób niepełnosprawnych i ich podopieczni walczą o godne życie dla siebie i im podobnych. Warto wspierać ich walkę.@KorWroblewska @Nowoczesna pic.twitter.com/4kQkXPI0Re — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) 5 maja 2018

Minister @E_Rafalska w #MRPiPS: w ciągu 2 lat rządów @pisorgpl wydatki na na osoby niepełnosprawne i ich opiekunów wzrosły o niemal 3 mld zł. pic.twitter.com/3g4ovWefGx — Ministerstwo Rodziny (@MRPiPS_GOV_PL) 5 maja 2018

5 maja to Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Minister Rafalska zorganizowała w sobotę konferencję prasową, na której zaapelowała do rodziców osób niepełnosprawnych o zakończenie protestu w Sejmie. To już 18. dzień, odkąd protestujący zajęli sejmowe korytarze.W sobotę – 5 maja – mija osiemnasty dzień sejmowego protestu osób niepełnosprawnych i ich rodziców. Najbardziej zależy im na dwóch postulatach. Chcą, by zrównana została renta socjalna z najniższą rentą ZUS i by wprowadzono dodatek rehabilitacyjny w wysokości 500 złotych miesięcznie dla osób niepełnosprawnych, także pełnoletnich.W rozmowie z naTemat protestujący rodzice podkreślali, że są otwarci na rozmowy z minister Elżbietą Rafalską.Dziś sama minister pracy podczas konferencji prasowej podkreśliła, że chciałaby, aby protest już się zakończył. – Bezustannie apelujemy do rodziców o zakończenie tego protestu, ale dla nas, strony rządowej odpowiedzialnej za politykę społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych to też okoliczność, by osobom niepełnosprawnym, ale też wszystkim Polakom powiedzieć o działaniach, które na rzecz osób niepełnosprawnych są prowadzone – mówiław siedzibie ministerstwa.Minister rodziny wykorzystała Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który przypada na 5 maja, by pochwalić się tym, co PiS zdążył zrobić dla niepełnosprawnych przez ostatnie dwa lata rządów.3 mld złotych wzrostu wydatków na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2016-2017 to jeden z argumentów, którymichce złamać protestujących. – Rządowi niezwykle zależy na tym, by doszło do kompromisu, odpowiedzieliśmy na dwa postulaty, jeżeli drugi postulat ws. dodatku rehabilitacyjnego ma inny charakter, to prawdziwy kompromis polega na tym, że spotykamy się w połowie drogi – mówiła minister.Według szefowej resortu, "to nie rząd ma twarde i nieprzejednane stanowisko" w sprawie kompromisu. Elżbieta Rafalska odniosła się również do sejmowej wizyty Agaty Dudy odwiedziła protestujących w czwartek, 3 maja.– Pierwsza Dama zawsze wykazywała i wykazuje wielką troskę o osoby niepełnosprawne. Mówiła o swoim zrozumieniu dla trudnej sytuacji osób niepełnosprawnych – mówiła Rafalska.źródło: money.pl