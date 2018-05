Klara Lewandowska skończyła roczek. Z tej okazji jej mama przygotowała niecodzienny prezent

4 maja Klara Lewandowska skończyła roczek. • Fot. Facebook / Anna Lewandowska

inął już rok, odkąd polska power couple cieszy się z posiadania córki. W piątek, 4 maja Klara Lewandowska skończyła roczek. Szczęśliwa mama przygotowała z tej okazji niecodzienny prezent. Anna Lewandowska wystartowała z nowym biznesem. Najnowsza działalność żony kapitana reprezentacji Polski to "Baby by Ann".Córkama już rok. Swoje urodziny Klara obchodziła w piątek, 4 maja. Jej rodzice wystawili jej fantastyczną imprezę, na której nie zabrakło najbliższej rodziny i przyjaciół. Anna Lewandowska opublikowała również wyjątkowy wpis na swoim blogu, w całości poświęcony swojej ukochanej córce."Rok, który zmienił nasze życie. Klara. Mija rok, od kiedy urodziłam naszą Córeczkę Klarę. To był magiczny czas, pełen miłości, niespodziewanych wrażeń, poznawania małego człowieka i siebie na nowo. Odgadywania Jej potrzeb i swoich emocji. Ogromnych zmian, za które jestem Jej wdzięczna. Nasza miłość! Wszystkiego Najlepszego Skarbie nasz!" – brzmiał fragment wzruszającego wpisuSzczęśliwa mama pokazała również prezent, jaki małej Klarze sprawiła jej babcia – Maria Stachurska. Babcia małej Lewandowskiej własnoręcznie wykonała ikonę, przedstawiającą wizerunek św. Klary.Pierwsza rocznica urodzin Klary to dla Anny Lewandowskiej dzień podwójnie niezwykły. Z jednej strony urodziny jedynej córki, a z drugiej start nowego biznesu –. Taki niecodzienny prezent sprawiła Klarze jej mama.Lewandowska stworzyła biznes wraz ze swoją wspólniczką i przyjaciółką,. Baby by Ann ma być platformą skierowaną do mam.– Na pomysł stworzenia Baby by Ann wpadłyśmy z Ewą pod koniec 2017 roku. Powodem było to, że na rynku brakowało miejsca, w którym można było znaleźć konsekwentnie wyselekcjonowane marki i kupić bardzo jakościowe produkty, przede wszystkim przetestowane przez mamy. My pokazujemy wyłącznie to, co przetestowałyśmy, sprawdziłyśmy i polecamy. Nie znajdzie się tutaj przypadkowych produktów – powiedziała Anna Lewandowska w rozmowie z "Business Insider".Baby by Ann nie będzie pierwszy biznesem Anny Lewandowskiej. Żona kapitana reprezentacji Polski jest właścicielką marek, czy. W najnowszym projekcie trenerka dostała wsparcie Agnieszki Wesołowskiej, która została redaktorką naczelną bloga Baby by Ann.źródło: "Business Insider"