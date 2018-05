Silny wstrząs w Jastrzębiu-Zdroju. Nieoficjalnie: "Podobno nie ma kontaktu z siedmioma górnikami"

"Dziennik Zachodni" poinformował, że dziś około 11:00 doszło do wstrząsu w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Według nieoficjalnych informacji, nie ma kontaktu z kilkoma górnikami. • Fot. naTemat

Mocny wstrząs w #Jastrzebie. Aż mi połową mieszkania zakołysało. @zachodni — Bartosz Wojsa (@BartoszWojsa) 5 maja 2018

Nieoficjalnie: nie ma kontaktu z kilkoma górnikami kopalni #Zofiówka, gdzie doszło do tąpnięcia. - Wciąż liczymy ludzi - mówi rzeczniczka #JSW. Trwa akcja ratownicza, w #Jastrzebie słychać jeżdżące karetki. @zachodni — Bartosz Wojsa (@BartoszWojsa) 5 maja 2018

Rodziny górników, którzy wciąż nie wyszli na powierzchnię po wstrząsie gromadzą się przed kopalnią #Zofiowka #Jastrzebie. - Nic nie wiemy, nadal czekamy na wieści - mówią. @zachodni pic.twitter.com/VPYTO5dyVZ — Bartosz Wojsa (@BartoszWojsa) 5 maja 2018

Z ostatniej chwili: rzeczniczka #JSW potwierdza, że kilku górników jest uwięzionych pod ziemią. - Ratownicy nie mogą tam wejść, bo stężenie metanu jest zbyt duże - mówi. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja ratownicza. #gornictwo #Zofiowka #Jastrzebie @zachodni pic.twitter.com/QgMLVLSoxp — Bartosz Wojsa (@BartoszWojsa) 5 maja 2018

sobotę – 5 maja – w Jastrzębiu-Zdroju i okolicy zatrzęsła się ziemia. "Dziennik Zachodni" informuje o silnym wstrząsie w kopalni Zofiówka. Najprawdopodobniej miał on siłę czterech stopni w skali Richtera. "DZ" podaje także, że – według nieoficjalnych informacji – nie ma kontaktu z kilkoma górnikami. Na razie nie wiadomo, czy ktoś ucierpiał.Do wstrząsu miało dojść na chwilę przed godziną 11:00, a dwadzieścia minut później w kopalnirozpoczęto akcję ratunkową. To właśnie tam skierowano dwa zastępy ratowników. Jak informuje "Dziennik Zachodni" , występuje tam bowiem zagrożenie metanowe.Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzecznik prasowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w rozmowie z dziennikarzami Silesion.pl , powiedziała, że do wstrząsu doszło dokładnie 900 metrów pod ziemią. Podkreśliła także, że pracowali tam górnicy. – Od razu otrzymali informację, o wycofaniu się. Górnicy gromadzą się już na górze. Nie wiadomo jeszcze, czy wszyscy wyszli – powiedziała Jabłońska-Bajer. Służby obecnie sprawdzają, czy wszyscy pracujący w kopalni opuścili teren. I według nieoficjalnych informacji dziennika, z kilkoma z nich nie ma kontaktu.potwierdza informację o wstrząsie, ale nie podał szczegółów na temat jego lokalizacji, źródła i siły.źródło: "Dziennik Zachodni"