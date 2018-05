"Ty, Rafaello, fryzurę odjumałeś od Rutkowskiego". Rafał Trzaskowski czyta złośliwe tweety na swój temat

Rafał Trzaskowski pokazał, że ma do siebie dystans i przeczytał na głos wredne wpisy na swój temat. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

R

Pomyśl, zanim zatweetujesz! Choć czasem ciężko się nie uśmiechnąć #meantweets pic.twitter.com/4VC1yryeMa — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) 5 maja 2018

Podoba mi się ten pomysł, @trzaskowski_ Tam gdzie trzeba - konkret, ale tam gdzie można: dystans i luz https://t.co/vuG4ws5uFn — Piotr Bratkowski (@piotrbratkowsk1) 5 maja 2018

Nie jest Pan wiarygodny w tym klipie, żywcem udaje Pan PAD. Te same gesty. Widać, że nie ma Pan pomysłu na tę kampanię. — Teresa, Estera Konopka (@baba99teresa) 5 maja 2018

Zmałpowane od Pana Prezydenta. Jeśli chciał Pan błysnąć poczuciem humoru i dystansem, nie wyszło. Tak zachowują się niedojrzałe gimbazy. No, ale co kto lubi. — DorottaK (@dorottakrol) 5 maja 2018

PAD również wyśmiewał wredne tweety. • Kanał YouTube Andrzej Duda

Barrack Obama czyta wredne tweety. • Kanał YouTube Jimmy Kimmel Live

afał Trzaskowski pokazał, że nawet kandydując na prezydenta Warszawy, trzeba mieć do siebie dystans. Kandydat Platformy Obywatelskiej usiadł nad Wisłą, by przeczytać kilka wrednych tweetów na swój temat. Niektóre są naprawdę zabawne."Pan pomylił wybory. To nie konkurs na Najśmieszniejszego Malucha w grupie muchomorków" – brzmiał jeden z tweetów adresowanych do Kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy , który przez swoich przeciwników złośliwie nazywany "Czaskoskim", uznał jednak ten wpis za "uroczy", co możemy zobaczyć na opublikowanym przez niego w sobotę, filmiku. Trzaskowski podzielił się nagraniem, na którym czyta uszczypliwe wpisy na swój temat."Pomyśl zanim zatweetujesz! Choć czasem ciężko się nie uśmiechnąć" – napisał Trzaskowski w poście. Jego pomysł błyskawicznie znalazł równie wielu zwolenników, co hejterów.Przeciwnicy Rafała Trzaskowskiego zarzucają politykowi brak oryginalności i żerowanie na pomyśle. Przypomnijmy, że obecny prezydent w trakcie kampanii w roku 2015 również opublikował nagranie, w którym czytał komentarzena swój temat.Gdyby tak tylko faktycznie prezydent Duda był pierwszym, który wpadł na ten pomysł. W programie Jimmy'ego Kimmela emitowanym w amerykańskiej stacji ABC, czytanie wrednych tweetów przez celebrytów to stary zwyczaj. Jedną z osób, która chciała pokazać swój dystans do siebie, był także. I zrobił to na miesiąc przed Andrzejem Dudą.źródło: Twitter