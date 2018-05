"Proszę o eutanazję dla mnie i dla syna". Matka niepełnosprawnego miażdży Elżbietę Rafalską

Matka niepełnosprawnych poprosiła o eutanazję dla siebie i syna. • fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Gazeta

Proszę o eutanazję dla mnie i dla mojego syna - mówi teraz jedna z protestujących w sejmie matek. Wstrząsająca konferencja prasowa.

Dziś Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) 5 maja 2018

– Proszę o eutanazję dla mnie i dla mojego syna – powiedziała drżącym głosem Marzena Stanewicz, matka jednego z niepełnosprawnych. To w odpowiedzi na wystąpienie minister pracy Elżbiety Rafalskiej, która zapowiedziała, że rząd w przyszłym tygodniu zajmie się pomocą dla niepełnosprawnych.Po konferencji rozmawiały z dziennikarzami. Stanewicz zauważyła, że to, co zapowiada rząd – pomoc rzeczowa – jest już zawarte w karcie Unii Europejskiej od 10 lat i nie jest w Polsce realizowane. Następnie kobieta w emocjonalnym wystąpieniu wypowiedziała się na temat temat propozycji minister Rafalskiej.– Mamy dzisiaj dzień godności osób niepełnosprawnych, a dla mnie, matki 25-letniego upośledzonego chłopca, to jest dzień dyskryminacji takich osób. (...) Dlaczego nas kopiecie i depczecie, dlaczego godność w tej Polsce jest poniżej naprawdę minimum? Ja proszę o eutanazję dla mnie i dla mojego syna – powiedziała Stanewicz w Sejmie.Niepełnosprawni protestują w Sejmie już 18. dzień. Ich protest zbiega się z Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, który obchodzony jest 5 maja. Z tej okazji ministerzorganizowała konferencję prasową, na której zapowiedziała, że posłowie zajmą się we wtorek kwestią wzrostu renty socjalnej do wysokości renty minimalnej i zwiększeniem pomocy rzeczowej dla niepełnosprawnych.Przypomnijmy, rodzice osób niepełnosprawnych domagają się dodatku "na życie" dla tych, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie. Drugi postulat dotyczy zrównania kwoty renty socjalnej zz tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego. Rząd przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla niepełnosprawnych, która ma wzrosnąć do 1029,80 zł.źródło: Gazeta.pl