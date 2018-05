I wszystko jasne. Paparazzi opublikowali wymowne zdjęcia opalającej się Marty Kaczyńskiej

Marta Kaczyński jest w trzeciej ciąży. Zdjęcia "SE" nie pozostawiają żadnych wątpliwości. • fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

eraz nie może być już żadnych wątpliwości. Brzuch Marty Kaczyńskiej jest coraz większy i nie jest to skutek złej diety. Córka pary prezydenckiej została przyłapana przez dziennikarzy "Super Expressu" na opalaniu podczas majówki.Zdjęcia, które opublikował tabloid, nie pozostawiają złudzeń.. To będzie już jej trzecie dziecko. Tabloid opublikował fotografie, na których widać, jak opala się w bikini podczas majówki. Spędzała ją w Mikołajkach razem z narzeczonym,, córkami oraz psem chichuachua, który – jak relacjonował dziennik – radośnie merdał ogonem. Więcej zdjęć Marty Kaczyńskiej w ciąży można zobaczyć tutaj.Kaczyńska planuje przeprowadzkę z Trójmiasta do Warszawy. Do tej pory oficjalnie nie potwierdziła błogosławionego stanu. Starała się w miejscach publicznych zakrywać brzuch, ale fotoreporterzy nie dawali jej spokoju i nieustannie publikowali fotografie, na podstawie których można było snuć domysły.Przypomnijmy, wybrankiem Marty Kaczyńskiej jest Piotr Zieliński , z którym córka byłej pary prezydenckiej, która zginęła pod Smoleńskiem wzięła ślub jednostronny. Będzie to już trzeci ślub Kaczyńskiej. Wcześniej była żoną Piotra Smuniewskiego iźródło: " Super Express