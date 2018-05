Ogromny pożar w Wielkopolsce strawił chlewnię. Zginęło 4,5 tysiąca świń

4500 tys. świń zginęło w pożarze chlewni w miejscowości Wychowaniec. • fot. Dariusz Borowicz/Agencja Gazeta (zdjęcie poglądowe)

Redakcja naTemat

D

Pożar świniarni w Wychowańcu. Na miejscu pracują zastępy z 4 powiatów: obornickiego, szamotulskiego, poznańskiego i wągrowieckiego. Prawdopodobnie zginęło 2500 zwierząt. Podjęto działania chłodzenia. Opublikowany przez eoborniki.pl 4 maja 2018

o tragicznego w skutkach pożaru doszło w miejscowości Wychowaniec w gminie Oborniki (województwo wielkopolskie). Spłonęło w nim 4,5 tysiąca świń. Straty – jak powiedział Dariusz Szrama w policji w Obornikach – szacowane są na kilka milionów złotych.Strażacy dostali zawiadomienie ojuż około 5 rano. Niestety, nie udało się uratować chlewni, w której znajdowało się. Wszystkie zwierzęta spłonęły. Rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej Sławomir Brandt powiedział PAP, że pożar objął 4 tys. metrów kwadratowych budynku. W zdarzeniu nie ucierpieli ludzie.W akcji gaśniczej uczestniczyło aż 100 strażaków. Mieli utrudnione zadanie, gdyż – jak podał portal eoborniki.pl – część okolicznych hydrantów była zepsuta. Trwają prace rozbiórkowe spalonej konstrukcji. Nie wiadomo, co mogło wywołać pożar.we wsinależy do Jędrzeja Traczyńskiego , który hodowlą świń zajmuje się od 7 lat. Według nieoficjalnych informacji oddano ją do użytku zaledwie roku temu, w kwietniu 2017 r.źródło: " Głos Wielkopolski