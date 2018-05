"To szkoła podstawowa. Nie wstyd?". Kompromitująca wpadka Joachima Brudzińskiego na Twitterze

Joachim Brudziński poleca na Twitterze "sok z rabarbar". • Fot. Grzegorz Bukała / Agencja Gazeta

Gdyby ktoś pytał co jest w świecie najsmaczniejsze dziś wieczorem to podpowiem, kompot z rabarbabar jest najsmaczniejszy pic.twitter.com/FxIlRRC0QU — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 5 maja 2018

oachim Brudziński nie popisał się ostatnio znajomością polskiego. "To szkoła podstawowa, panie Joachimie. Nie wstyd?" – wytykają mu internauci. Poszło o rabarbar, a raczej o odmianę tego słowa."Gdyby ktoś pytał co jest w świecie najsmaczniejsze dziś wieczorem to podpowiem, kompot z rabarbabar jest najsmaczniejszy" – napisał na Twitterze. Wpis opatrzył zdjęciem, na którym widzimy, jak przygotowuje w kuchni sok z rabarbaru. Użytkownicy popularnego serwisu zauważyli, że polityk nie odmienił słowa "rabarbar" i, niczym nauczycielka w szkole, "dali mu po uszach"."Pan J. napisał 'kompot z rabarbabar jest najsmaczniejszy'. Z czego w końcu ten kompot?" – pyta ironicznie użytkownikNie tylko jednak błąd językowy uderzył internautów. Wytknęli bowiem także Brudzińskiemu, że zajmuje się błahymi sprawami zamiast tym, co ważne. "Gdyby ktoś pytał, to w Sejmie 19 dzień protestują osoby niepełnosprawne i ich rodziny, a pan nawet nie potrafi poprawnie odmienić słowa rabarbar, nie mówiąc już świadectwie prymitywa, jakie wystawia pan sobie tym wpisem – komentuje internautka. "Wprotest, a pisowski prymityw zajmuje się kompotem. Wstyd, hańba za cały ten rząd. Podobno wystarczy nie kraść, żeby pieniądze się znalazły" – pada podobny głos.źródło: Twitter