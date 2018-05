"Uciekł spod noża". Tajemnicze zniknięcie Jarosława Kaczyńskiego ze szpitala

Jarosław Kaczyński opuścił szpital i udał się do swojego domu na warszawskim Żoliborzu. • Fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Gazeta

arosław Kaczyński "uciekł spod noża i na własną prośbę wypisał się ze szpitala" – donosi "Fakt". Reporterzy gazety spotkali prezesa PiS pod jego domem na warszawskim Żoliborzu. Tabloid podaje, że na 5 maja nie były zaplanowane żadne operacje ani zabiegi, którym miałby się poddać Kaczyński. Najpewniej prezes PiS wyszedł "na przepustkę"."Fakt" twierdzi, że Kaczyński boi się operacji . Jeszcze bardziej nie odpowiada mu długa rehabilitacja. Jest to dość istotne ze względu na gorący okres wyborczy. Dziennik podaje, że Kaczyński w sobotę wyszedł ze szpitala bez wypisu, bo zależy mu na walce politycznej. Ale – jak zaznaczają dziennikarze tego tytułu – może zwyczajnie chodzić też o wyjście w ramach przepustki.Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala z powodu choroby kolana. O jego dolegliwości wiadomo było już od jakiegoś czasu. Dlatego też Kaczyński odwołał sobotnie spotkanie z mieszkańcami Garwolina. Zastąpił go tam premier. Stan zdrowia prezesapogorszył się już w środę 2 maja. Do jego domu przewieziono kule. W piątek zaś trafił do placówki."Super Express" podawał, że Kaczyński przeszedł pierwsze badania w warszawskimprzy ul. Szaserów. Polityk jesienią odbył rehabilitację kolana, ale pogorszyło mu się podczas wakacyjnej wspinaczki.źródło: "Fakt"