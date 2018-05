Zwrot w walce o fotel prezydenta Warszawy. Mocna deklaracja Zandberga może zaniepokoić Jakiego i Trzaskowskiego

Adrian Zandberg zapowiada alternatywę dla Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego. • Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

– Gwarantuję, będzie alternatywa dla Jakiego i Trzaskowskiego. Warszawiacy nie będą skazani na ten wybór – poinformował w "Faktach po Faktach" TVN24 Adrian Zandberg, jeden z liderów partii Razem. Zandberg przekonywał, że o Warszawę zawalczy kandydat nowej lewicy i ruchów społecznych. Zdradził, że partia Razem rozmawia w tej sprawia już z Barbara Nowacką z Inicjatywy Polskiej czy prezesem stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Janem Śpiewakiem.Wiadomo już, że decyzja zapadnie w ciągu dwóch-trzech tygodni podkreśla, że najważniejsze, żebyśmy nie byli skazani na wybór między Trzaskowskim i Jakim. Zapytany jednak o to, czy sam wystartuje w wyborach na prezydenta Warszawy, nie udziela odpowiedzi.Zandberg przekonuje, że największym "strzałem w płot"jest to, że wytyka Jakiemu, że nie jest prawdziwym warszawiakiem . – Problem z Patrykiem Jakim nie polega na tym, że Patryk Jaki jest z Opola. Problem z Patrykiem Jakim polega na tym, co w tym Opolu robił. I to jest argument, z którym Patryk Jaki powinien się zmierzyć – stwierdzi członek partii Razem.– Kluczowa sprawa jest taka, żeby rozmawiać o konkretach. Jeżeliw Warszawie zacząłby wyprawiać takie rzeczy, jakie wyprawiał w Opolu, to z legendy szeryfa i tego, który upomina się o sprawiedliwość nic by nie zostało – zaznaczał i przypomniał, że Jaki obiecał warszawiakom ustawę reprywatyzacyjną, a pomimo roku od tego czasu wciąż milczy.źródło: TVN24