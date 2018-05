Odnaleziony górnik nie żyje. Ratownicy wciąż poszukują czterech osób w kopalni Zofiówka

Ratownicy dotarli do trzeciego górnika. Mężczyzna jest transportowany do bazy. • Fot. naTemat

astęp ratowników dotarł do górnika uwięzionego w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. 38-latek nie żyje – poinformował Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Akcja ratownicza – po wczorajszym silnym wstrząsie w kopalni – trwa nadal. Wciąż poszukuje się czterech górników. Z jednym z nich nawiązano kontakt. – Proces wydobycia może potrwać kilka godzin – przekazał dziennikarzom Ozon. Na miejscu jest także prezydent Andrzej Duda."Zastęp ratowników dotarł do górnika. Został uwolniony, ale jest nieprzytomny. Włożono go na nosze i jest transportowany do bazy. Nie ma kasku, ani dyskietki – jest więc problem z jego identyfikacją. Nie wiadomo na sto procent, czy żyje" – podał na Twitterze dziennikarz "Dziennika Zachodniego" Bartosz Wojsa. Informacje o odnalezieniu mężczyzny potwierdził prezes. Dopiero, gdy górnik został przetransportowany do bazy, poinformowano o tym, że nie żyje."Górnik, którego zgon właśnie stwierdzono miał prawdopodobnie 38 lat i 10-letni staż pracy. Prezes #JSW mówi, że wkrótce na sto procent zostanie zidentyfikowana jego tożsamość. Rodziny zostały już poinformowane o ustaleniach lekarza" – relacjonuje na Twitterze Bartosz Wojsa.Prezes JSW Daniel Ozon poinformował właśnie, że ratownicy mają "kontakt wzrokowy" z kolejnymi górnikiem. Na razie nie wiadomo, w jakim jest on stanie. "Jest on uwięziony między rurociągami. Na teren wjedzie ciężki sprzęt. Uwalnianie może potrwać nawet 4-5 godzin" – podał pracownik "Dziennika Zachodniego".Doprzyjechał także. Prezydent przywitał się z rodzinami uwięzionych górników i zaznaczył: "Wszystko w rękach opatrzności" – relacjonuje Wojsa.Przypomnijmy, że wczoraj około 11:00 doszło do silnego wstrząsu w Jastrzębiu-Zdroju. W tym czasie w Zofiówce znajdowało się 250 osób. Zaś w rejonie bezpośredniego zagrożenia – 900 metrów poz ziemią – jedenaście osób. Czteremudało się uciec. Po kilku godzinach ratownicy odnaleźli dwóch kolejnych . Zostali oni przewiezieni do szpitala, ich stan nie zagraża ich życiu. Ratownicy wciąż poszukują czterech pracowników kopalni. Jak informuje TVN24 , pod ziemią nadal pracuje 17 zmieniających się zastępów ratowniczych. W sumie w akcję zaangażowanych jest ponad 200 osób.Wstrząs w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Zofiówka miał siłę 4 stopni w skali Richtera. To najsilniejszy w historii kopalni. Akcja ratunkowa wbyła utrudniona przez wysokie, które nie pozwalało zjechać pod ziemię. W końcu ratownikom udało się wyruszyć w kierunku bazy położonej około 1300 metrów od miejsca, w którym doszło do wstrząsu.źródło: TVN24