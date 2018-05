Spektakularna akcja ratowania życia w Świnoujściu. Towarzyszy jej oburzająca reakcja mieszkańca [film]

W Świnoujściu doszło do akcji ratowniczej z udziałem helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. • Fot. YouTube / iswinoujscie pl

Akcja ratownicza w Świnoujściu.

5 maja przed godz. 11:00 na jednym z osiedli w Świnoujściu wylądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wszystko po to, by uratować życie kobiety. Wezwany śmigłowiec LPR wyglądał na skwerze przy ulicy Witosa, ponieważ było to jedyne wolne miejsce – podaje portal iswinoujscie.pl.Podmuch towarzyszący lądowaniu spowodował, że znajdujące się nieopodal samochody pokrył kurz. Znajdował się tam między innymi biały lexus. Właściciel zdenerwował się, że jego samochód został zakurzony i zgłosił pretensjeJednak po rozmowie z funkcjonariuszem, ostatecznie zrezygnował z wystosowania oficjalnej skargi.źródło: iswinoujscie pl