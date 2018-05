Pogoda znów nas zaskoczy w kolejnych dniach. Wiemy, gdzie będzie 28 stopni

W nadchodzących kilku dniach pogoda niesamowicie dopisze. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

VN Meto informuje o "wiosennym lecie", podając, że wspaniała pogoda zostanie z nami przez kilka dni. Synoptycy przewidują, że aura pogorszy się nieznacznie dopiero w czwartek. Do tego czasu praktycznie wszędzie niebo będzie bezchmurne i niemal w całej Polsce nie spadnie nawet kropla deszczu. Poniedziałek i wtorek zapowiadają się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Już na początku tygodnia najcieplej będzie w lubuskim i zachodniopomorskiem, gdziewyniesie 24 stopnie. Najmniej sprzyjające warunki pogodowe wystąpią w województwie pomorskim – spodziewajmy się tam temperatury na poziomie 15 stopni.A jakabędzie we wtorek? W południowej i południo-wschodniej Polsce temperatura wyniesie powyżej 22 stopni. Z kolei w centralne termometry pokażą 25 stopni. Opady deszczu i lokalne burze wystąpią tylko na Podkarpaciu.Pamiętajmy jednak, że w środę w Małopolsce może spaść przelotny deszcz. Lecz poza tym dzień okaże się słoneczny i bardzo ciepły. Temperatury wyniosą od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 28 stopni na Dolnym Śląsku.Natomiast w czwartek spodziewajmy się słabego deszczu, a po południu także burz. Jednak będzie ciepło – temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 27 stopni na Podkarpaciu.źródło: TVN Meteo