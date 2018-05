"Newsweek" o kulisach pracy w TVP: "Zostali tylko wyznawcy PiS albo ci, którym jest wszystko jedno". Kurski zaprzecza

Do propagandy uprawianej w TVP przyznają się sami pracownicy stacji. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Tekst https://t.co/z3zOaQFR1k z 6.05, ff przez https://t.co/GMon5yHqVy nt rzekomych kulis pracy w Wiadomościach zawiera kłamstwa i „wypowiedzi”, które nigdy w TVP nie padły. Telewizja i pomówione osoby skierują pozew pko autorowi, wydawcy i w każdym przypadku powielania kłamstw. — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) 6 maja 2018

o o Telewizji Polskiej sądzą jej pracownicy? – W "Wiadomościach" zostali już tylko wyznawcy PiS albo tacy, którym jest wszystko jedno – mówią ludzie pracujący w TVP. Tematem zajęli się dziennikarze "Newsweek Polska".Co ciekawe – jak informuje "" – za najbardziej agresywną propagandę w TVP nie odpowiadają dziennikarze, którzy dołączyli do stacji po przejęciu władzy przez PiS, lecz ci, którzy są z nią związani od lat. Pada nazwisko Konrada Węża, którzy przeszedł doz Superstacji, kiedy rządziła jeszcze Platforma Obywatelska. – Wąż wierzy w PiS, ale wie, że to, co idzie na antenie, to jest czysta propaganda – stwierdza osoba związana z TVP."Wiadomościami" kieruje z kolei Jarosław Olechowski. Jest związany z TVP od 2008 roku. Pierwsze kroki stawiał jako reporter TVP Info, a następnie zaczął przygotowywać. – Według moich rozmówców Olechowski nie jest ideowcem. Wspominają, że zawsze brał dużo dyżurów, robił jednocześnie kilka materiałów, żeby więcej zarobić – czytamy na łamach tygodnika. – Pamiętam Olechowskiego, jak siedzi przy biurku, obok zawsze jakieś pączki albo ciastka, bo on uwielbia słodycze, i montuje te kolejne kawałki – przekonuje w rozmowie z tygodnikiem dziennikarz TVP.Jak wynika z tekstu "Newsweeka", w TVP o wszystkim decydują układy, a nawet "grube ryby", kiedy już popadną w niełaskę, zostają na przegranej pozycji. – W newsroomie byliśmy w szoku, że TVN24 transmituje konferencję podkomisji, a my nie . Ale do Jarka zadzwonił prezesi powiedział: 'Antek do wora, wór do jeziora', co oznaczało, że zdejmujemy go z anteny" – powiedział jeden z rozmówców tygodnika.Po publikacji tekstu głos zabrał także prezes TVP. "Tekst nt. rzekomych kulis pracy w 'Wiadomościach' zawiera kłamstwa i 'wypowiedzi', które nigdy w TVP nie padły" – napisał na Twitterzeźródło: "Newsweek"