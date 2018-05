Polityk PiS zdradza prawdę o zdrowiu Kaczyńskiego. "Jeżeli trzeba będzie ingerencję lekarską poczynić..."

Jarosław Sellin na antenie Polsat News poinformował, że prezes Jarosław Kaczyński nie zostanie poddany operacji. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

arosław Sellin z PiS powiedział na antenie Polsat News, że Jarosław Kaczyński "w najbliższych dniach, tygodniach będzie aktywny w życiu publicznym". Polityk przekonywał, że prezes PiS udał się do szpitala na badania. – Jeżeli trzeba będzie jakąś ingerencję lekarską poczynić, to będzie poczyniona. Tak jak w każdym przypadku, kiedy się odkrywa, że zwykła sprawność fizyczna wymaga interwencji lekarskiej – stwierdził wiceminister kultury. Dodał, że Jarosław Kaczyński, wbrew doniesieniom medialnym, nie będzie przechodził operacji.Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala z powodu choroby kolana. O jego dolegliwości wiadomo było już od jakiegoś czasu. Dlatego też Kaczyński odwołał sobotnie spotkanie z mieszkańcami Garwolina. Zastąpił go premier Mateusz Morawiecki . Stan zdrowia prezesapogorszył się już w środę 2 maja. Do jego domu przewieziono kule. W piątek zaś trafił do placówki."Super Express" informował, że Kaczyński przeszedł pierwsze badania w warszawskimprzy ul. Szaserów. Polityk jesienią odbył rehabilitację kolana, ale pogorszyło mu się podczas wakacyjnej wspinaczki.źródło: Polsat News