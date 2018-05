Kto będzie rządził Polską po wyborach w 2019 roku? Wyniki tego sondażu dają do myślenia

W najnowszym badaniu IPOS dla OKO.press ankietowani mieli przewidzieć, kto będzie rządził po wyborach w 2019 r. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ż 39 proc. Polaków spodziewa się, że po najbliższych wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość będzie dalej rządziło samodzielnie, 27 proc. widzi partię Kaczyńskiego w koalicji, a tylko 26 proc. ma wierzy, że PiS całkiem straci władzę. Polacy są przy tym niepoprawnymi optymistami: większość spodziewa się, że wynik wyborów 2019 będzie korzystny dla ich ulubieńców – wynika z sondażu Ipsos dla portalu OKO.press.W tym sondażu respondenci mieli spróbować przewidzieć, jaki będzie efekt wyborów parlamentarnych w 2019 roku, a konkretnie, czy PiS utrzyma władzę. Jak wypadło to wróżenie z fusów? Aż dwie trzecie Polaków (66 proc.) uważa, żeutrzyma władzę, albo samodzielnie (39 proc.) albo z koalicjantem (25 proc.). Tylko 26 proc. badanych wierzy w Polskę, w którą PiS nie będzie rządzić. To mniej niż poparcie dla demokratycznych partii opozycyjnych, które sięga 40 proc. (PO + .N + SLD + PSL + Razem).Ciekawe są także wyniki dla elektoratów konkretnych partii. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości aż 68 proc. sądzi, że PiS będzie po wyborach rządzić samodzielnie, a 23 proc., że w koalicji z innym ugrupowaniem. Tylko 2 proc. sądzi, że ich partia straci władzę.Wśródzaś nastroje są odwrotne, dominuje przekonanie, że PiS straci władzę. Wśród zwolenników Platformy Obywatelskiej aż 56 proc. sądzi, że PiS straci władzę. Można się domyślić, na rzecz jakiej partii. Podobnie jest wśród wyborców Nowoczesnej (50 proc.) i SLD (52 proc.).Wśród pozostałych partii wyniki są bardziej podzielone. Wyborcy Kukiz'15 najczęściej sądzą, że PiS będzie po wyborach rządziło w koalicji (nietrudno zgadnąć, z jakim ugrupowaniem). Także zwolennicy PSL sądzą, że PiS będzie rządziło w koalicji, ale czy mają nadzieję, że będzie to koalicja z PSL?Sondaż IPSOS dla OKO.press został przeprowadzony 13 kwietnia 2018, metodą CATI (telefonicznie), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1023 osób.źródło: OKO.press