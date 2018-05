Coraz gorsze informacje z Zofiówki. Drugi wydobyty na powierzchnię górnik nie żyje

Pod ziemią pozostaje jeszcze trzech górników z kopalni Zofiówka • Fot. Dominik Gajda / Agencja Gazeta

.#PILNE: drugi górnik nie żyje. Prezes #JSW właśnie poinformował o tym, że górnik niedawno uwolniony i transportowany na noszach do bazy zmarł. Lekarz stwierdził jego zgon. Rodzina poinformowana: ciało zostało zidentyfikowane. #Zofiowka #Jastrzebie @zachodni pic.twitter.com/tm2MZjE9Dz — Bartosz Wojsa (@BartoszWojsa) 6 maja 2018

Karteczka do żony, o której pisaliśmy wcześniej, została zostawiona przez drugiego zmarłego górnika. Jego ciało zidentyfikowało dwóch kolegów i pracownik biura dyrekcji. #Zofiowka #Jastrzebie @zachodni pic.twitter.com/Pi556JnnNp — Bartosz Wojsa (@BartoszWojsa) 6 maja 2018

rugi z górników, do którego dotarli dzisiaj ratownicy po wstrząsie w kopalni Zofiówka nie żyje – poinformował prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Ratownicy próbują dotrzeć do kolejnych trzech uwięzionych górników, ale szanse na to że jeszcze żyją maleją z godziny na godzinę. W akcję ratunkową zaangażowanych jest ponad 200 osób.W kopalni doszło w niedzielę do wstrząsów wtórnych, nie tak groźnych jak te z soboty, które doprowadziły do uwięzienia 7 górników , ale także niebezpiecznych. Utrudniły one prowadzenie akcji ratunkowej.Z trzemanie ma dotąd żadnego kontaktu. Podczas konferencji prasowej prezes Ozon przedstawił dziennikarzom liczne statystyki i dane dotyczące tąpnięć w kopalniach JSW i w samej Zofiówce oraz informacje na temat przebiegu akcji ratunkowej. – Ten sobotni wstrząs był jednym z niewielu wstrząsów o takiej sile na Śląsku. My takiego wstrząsu w Zofiówce do tej pory nigdy nie mieliśmy – podkreślił prezes Daniel Ozon.Prezydent Andrzej Duda, który przyjechał do kopalni przekonywał, że wszyscy liczą na to, że górnicy którzy cały czas pozostają pod ziemią, żyją. – Ratownicy będą walczyli do samego końca. Ratownicy są absolutnie pełni determinacji – zaznaczył.