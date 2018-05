PiS przeliczyło się z krzesłami. Tak wyglądała sala podczas spotkania z ważnym ministrem

Organizatorzy spotkania z ministrem Jurgielem spodziewali się chyba tłumów • Konrad Kazanecki/twitter

zkolna sala podczas niedzielnego spotkania z Krzysztofem Jurgielem, ministrem rolnictwa świeciła pustkami. Na zdjęciu udostępnionym przez jednego z internautów widać, że organizatorzy wizyty ministra w Karolewie nieopodal Kętrzyna bardzo się przeliczyli. Ustawili rzędy krzeseł, licząc na ogromne zainteresowanie, ale rolnicy nie dopisali. Pustych krzeseł nie był w stanie zapewnić nawet miejscowy aktyw PiS. Ktoś zapewne poniesie za to polityczne konsekwencje.Co ciekawe wizyta ministra Jurgiela była planowana i została odpowiednio nagłośniona wśród mieszkańców Kętrzyna i okolic przez aktywistów miejscowegoWydrukowano specjalne plakaty i ulotki.Na miejsce spotkania zwybrano Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. I wszystko byłoby świetnie gdyby nie zawiódł suweren.PiS próbowało ratować sytuację publikując w sieci własne zdjęcia z wizyty ministra i pokazując inne kadry, ale na niewiele się to zdało.Po tej frekwencyjnej wpadce powody do szyderstw i złośliwości miało głównie PSL, które ostro krytykuje ministra rolnictwa.