Skrajna prawica nie przeszła przez Katowice. Mieszkańcy miasta ich zatrzymali, a prezydent rozwiązał manifestację

Katowice policja usuwa protestujących przeciwko nacjonalistom @TOKFM_NEWS pic.twitter.com/Dz31aAC0rW — Daria Klimza-Stępień (@DariaKlimza) 6 maja 2018

Lewaccy ekstremiści z @Kom_Obr_Dem i ugrupowań komunistycznych zablokowali nasz LEGALNY marsz w #katowice. Co robi @PolskaPolicja ? SIŁĄ spycha nas z placu! Kilku naszych działaczy zostało zatrzymanych.



Wstyd, by polska policja służyła lewicowym ekstremistom! pic.twitter.com/eFC0rlL6Wm — Młodzież Wszechpolska (@MWszechpolska) 6 maja 2018

Potrzeba pilnej interwencji @jbrudzinski. 1. Policja w Katowicach ochraniała dziś lewaków blokujących manif.ku czci Powstańców Śląskich 2.Brutalnie interweniowała wobec uczestników marszu a 4 zatrzymała.



Wszystko przez to, że prezydent Krupa (kandydat PiS) kazał rozwiązać marsz! https://t.co/cTt0UOMron — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) 6 maja 2018

Panie Pośle gdyby Pan wpłynął na organizatorów narodowych demonstracji,aby skuteczniej eliminowali ze swoich szeregów idiotów eksponujących faszystowskie i nazistowskie symbole to @PolskaPolicja nie musiałaby interweniować.A Ruch Narodowy nie byłby kompromitowany w oczach Polaków https://t.co/AcE1YfR2HL — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 6 maja 2018

rezydent Katowic Marcin Krupa rozwiązał demonstrację środowisk nacjonalistycznych w Katowicach. Aktywiści skrajnych organizacji, m.in. Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego zamierzali uczcić pamięć powstańców śląskich. Najpierw ich przemarsz próbowali zablokować "antyfaszyści". Potem doszło do starć między narodowcami i policją.Po, mimo wezwań policji, przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego nie chcieli się rozejść. Po kilku ostrzeżeniachużyła siły. Manifestanci odeszli z miejsca skandując "Hańba".Na Twitterze doszło do wymiany zdań między prezesem Ruchu Narodowego i posłem Robertem Winnickim, a szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim.Wcześniej, krótko po rozpoczęciu marszu narodowców zablokowali go uczestnicy kontrmanifestacji, siadając na ziemi i blokując przejście. Policjanci przenosili siedzących na ziemi kontrmanifestantów krzyczących "no pasaran" i "nie przejdziecie", by umożliwić przejście środowiskom radykalnym. Dopiero po decyzji prezydenta o rozwiązaniu rozwiązaniu zgromadzenia nacjonalistów funkcjonariusze "zajęli" się działaczami MW i RN. Doszło do starć.W niedzielę warszawscy policjanci zatrzymali też mężczyznę, który podczas przemarszu jednego ze zgromadzeń 1 maja miał na sobie koszulkę z symbolem odnoszącym się do nazistowskiej formacji SS.źródło: Onet.pl