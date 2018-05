Smutne, ale wzruszające. Górnik z Zofiówki przed śmiercią napisał osobisty liścik do żony

Ratownicy odnaleźli przy ciele jednego z górników pożegnalny liścik do żony • Fot. Dominik Gajda / Agencja Gazeta

rzy ciele jednego z górników, którzy zginęli po wstrząsie w kopalni Zofiówka ratownicy znaleźli liścik do żony. Mężczyzna wiedział, że jego czas się kończy, więc postanowił w taki sposób pożegnać się z bliskimi.Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon podczas jednej z konferencji prasowych poinformował, że przy ciele drugiego górnika odnaleziono karteczkę z wiadomością do żony.odkryli ratownicy. Nie ujawniono, co napisał mężczyzna, ale można się domyślić że było to osobiste pożegnanie.Mężczyznę odnaleziono w niedzielę, ale nie dawał oznak życia. Po przetransportowaniu go do podziemnej bazy, lekarz stwierdził zgon. Jegozostało zidentyfikowane przez pracowników kopalni i osobę z dalszej rodziny.Przypomnijmy że nie żyje dwóch z siedmiu górników, którzy zostali uwięzieni pod ziemią w kopalni Zofiówka po sobotnim, silnym wstrząsie. Identyfikacja ciała pierwszego ze zmarłych górników będzie możliwa dopiero w poniedziałek, na podstawie badań DNA.Los trzech górników nie jest znany. W kopalni wciąż prowadzona jest akcja ratunkowa. Na głębokości ośmiuset metrów pod ziemią pracuje 85 ratowników. Łącznie w akcji bierze udział ponad 200 osób. Szanse na to że przysypani zostaną odnalezieni żywi są minimalne. Ich rodziny nie tracą jednak nadziei.źródło: Interia