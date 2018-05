Ktoś wreszcie zwrócił na to uwagę. Państwowa Komisja Wyborcza zajmie się rozpoczętą kampanią wyborczą w Warszawie

PKW ma zająć się trwającą już kampanią wyborczą w Warszawie. • Fot. Roman Rogalski / Agencja Gazeta

P

.@RadioZET_NEWS PKW na poniedziałkowym posiedzeniu zdecyduje jak zareagować na prekampanię w stolicy. "Przed każdymi wyborami prowadzona jest prekampania, mimo naszych apeli" odpowiada na pytanie o aktywność @PatrykJaki i @trzaskowski_ przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) 6 maja 2018

atryk Jaki i Rafał Trzaskowski nie czekali na oficjalny początek kampanii wyborczej do samorządów i rozpoczęli wyścig o stolicę na długo przed ogłoszeniem daty głosowania. I właśnie tym wczesnym startem ma zająć się Państwowa Komisja Wyborcza.ruszyła na dobre, ana dobre rozpoczęli składanie obietnic wyborczych i spotkania z mieszkańcami. To wszystko na pół roku przed głosowaniem, które najprawdopodobniej odbędzie się w połowie listopada. I właśnie ta niepewność związana z dokładnym terminem wyborów jest powodem zainteresowania się nią przez PKW.Państwowa Komisja Wyborcza ma się zająć się tzw. prekampanią, która według członków Komisji jest niedopuszczalna – ustalił Mariusz Gierszewski z Radia ZET. Sprawa warszawskich przedwyborczych poczynań stanie na poniedziałkowym posiedzeniu PKW. – Przed każdymi wyborami prowadzona jest prekampania, mimo naszych apeli – powiedział szef PKW Wojciech Hermeliński. Trzeba wspomnieć, że zgodnie z przepisami, kampania wyborcza może rozpocząć się po oficjalnym ogłoszeniu daty głosowania przed prezydenta.Hermeliński już wcześniej podnosił kwestię prowadzenia kampanii przed jej oficjalnym, prawnym rozpoczęciem. - To niedopuszczalne, ale nie jesteśmy w stanie tego skutecznie zabronić – powiedział w rozmowie z RMF FM. Tłumaczył, że PKW nie ma instrumentów do walki z takim działaniem. Jednak zarówno Patryk Jaki, jak i Rafał Trzaskowski odpierają zarzuty. Ten pierwszy wprost mówi o tym, że "nie będzie spowalniał swojej kampanii" i zamierza "walczyć o to, by wyrwać Warszawę z rąk mafii reprywatyzacyjnej". Drugi zaś twierdzi, że "trudno jest zakazać posłowi rozmowy z warszawiakami".