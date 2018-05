300+ nie dla wszystkich. Projekt PiS jest dziurawy jak ser, kolejna grupa dzieci nie dostanie pieniędzy

Kto nie dostanie wyprawki 300+? • Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

Premier .@MorawieckiM ogłasza: #Wyprawka 300 zł na początku roku szkolnego dla dziecka oraz #CIT dla małych i średnich firm 9%! #KonwencjaPiS pic.twitter.com/ysmcEbnsE4 — Przemysław Sieciński (@P_S_Milano) 14 kwietnia 2018

ałą paleta nowych obietnic socjalnych miała być remedium PiS na sondażowe spadki, do których doszło po ujawnieniu afery z nagrodami. Jest to między innymi program 300+, czyli pieniądze na wyprawki szkolne dla dzieci. Jak się jednak okazuje, nie wszystkie dzieci będą mogły z nich skorzystać. Rząd Zjednoczonej Prawicy obiecał, że już od września 2018 roku wszyscy uczniowie, (a raczej ich rodzice) dostaną. Ma to być dodatek przyznawany raz w roku, wraz z rozpoczęciem szkolnych zmagań. Pieniądze mają trafić do rodzin już w sierpniu. Wypłatą mają zająć się ośrodki pomocy społecznej, ale w oparciu o złożony wcześniej wniosek. Rodzice nie będą musieli w żaden sposób rozliczać się z tego, na co rzeczywiście wydali pieniądze.Jednak jak się okazuje, projekt został napisany na kolanie i są grupy uczniów, które nie skorzystają z dodatkowych pieniędzy. Jakiś czas temu zwracano uwagę na to, że nowe przepisy nie przewidują przyznania pieniędzy podopiecznym domów dziecka, teraz z listy "wypada" kolejna grupa dzieci. Tym razemPaństwowej wyprawki nie dostaną sześcioletnie dzieci nawet jeśli idą do "zerówek" przyszkolnych. Mimo że w wiele z nich, tak jak ich starsi koledzy, korzysta na zajęciach z książek i przyborów szkolnych, to zgodnie z przepisami, 6-latek nie jest jeszcze uczniem. Nie wiadomo też, co będzie z uczniami klas maturalnych w technikach. Tam nauka trwa nawet do 20. roku życia, czego nowe przepisy także nie przewidują. Całkowity koszt wyprawek dla uczniów to około 1,5 miliarda złotych.źródło: wp.pl