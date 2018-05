Sensacyjny kandydat na prezydenta Warszawy. Były polityk PO rzuci wyzwanie Jakiemu i Trzaskowskiemu

Jacek Wojciechowicz będzie nowym kandydatem na prezydenta Warszawy • Fot. Sławomir Kamiński / AG

redakcja naTemat

B

yły wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz ma ogłosić swój start w wyborach na prezydenta Warszawy – donosi serwis 300polityka.pl.Wiemy już, że o fotel prezydenta stolicy bić się będąOkazuje się, że na tym nie koniec. Swoją kandydaturę zamierza zgłosić Wojciechowicz, który jest byłym politykiem PO. Z partii Grzegorza Schetyny odszedł pod koniec lutego. Skarżył się na partyjne gierki . We wrześniu 2016 roku został odwołany przez Hannę Gronkiewicz-Waltz ze stanowiska wiceprezydenta Warszawy.– To będzie podkreślenie wyjścia z walki kandydatów duopolu PO-PiS, interesom i swoistej "wojenki” dwóch największych partii kosztem mieszkańców stolicy. To kandydat niezależny, doświadczony samorządowiec – mówi serwisowi 300polityka.pl osoba odpowiadająca za kampanię Wojciechowicza.– Chce udowodnić, że o Warszawę walczy się każdego dnia, angażując w sprawy zwykłych ludzi, a nie dostając instrukcje z central na Nowogrodzkiej czy Wiejskiej – dodaje.Źródło: 300polityka.pl