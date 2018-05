Kolejny skandal z Fundacją Czartoryskich. Minister z PiS odda im pałac?

Tamara Czartoryska (z lewej) i jej ojciec Adam Karol podczas prezentacji "Damy z gronostajem" na Zamku Królewskim na Wawelu. • Fot. Michał Łepecki / Agencja Gazeta

ygląda na to, że szykuje się kolejna afera z Fundacją Czartoryskich w tle. Resort rolnictwa uznał bowiem, że pałac rodziny Czartoryskich w Sieniawie został przejęty przez skarb państwa niezgodnie z prawem. Problem w tym, że państwo wydało na jego remont 130 mln zł. Gdyby doszło do przejęcia obiektu przez Czartoryskich, nie wiadomo, czy rodzina będzie zmuszona do oddania tych pieniędzy – podaje "Gazeta Wyborcza".Przypomnijmy, żena Podkarpaciu został przejęty wraz z ziemią w 1944 r. Wszystko zgodnie z obowiązującą reformą rolną. Obecnie na terenie pałacu znajduje się wysokiej klasy hotel z restauracją, kortami tenisowymi, parkiem czy letnim pałacykiem. Pół roku temu wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski stwierdził, że przejęcie pałacu w 1944 r. było niezgodne z prawem. Spadkobierca pałacu, Adam Karol Czartoryski, chciał, by zbadano, czy rzeczywiście służył on m.in. produkcji rolnej. Jak podaje dziennik, po wnikliwym zbadaniu sprawy okazało się, że nie.Decyzja Zbigniewa Babalskiego daje Czartoryskim możliwość domagania się zwrotu obiektu , którego remont kosztował 130 mln zł.i starał się o odzyskanie pałacu już za rządów PO-PSL.W ostatnim czasiewzbudza duże emocje. Pod koniec 2016 r. miała ona otrzymać 500 mln zł za sprzedaż swojej kolekcji Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Umowę podpisał Piotr Gliński. Była to największa w historii Polska transakcja dzieł sztuki. Skarb państwa kupił kolekcję liczącą 85 tys. obiektów, w tym słynną "Damę z Gronostajem" Leonarda da Vinci. Niedawno okazało się, że wspomnianych funduszy już w Polsce nie ma, bo zostały wytransferowane do Liechtensteinu.źródło: "Gazeta Wyborcza"