"Ciemność widzę, staję przed ścianą". Ratownik szczerze o tym, jak wygląda akcja ratowania górników

2006 rok. Ratownicy z Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego jadą na akcję ratunkową do kopani Halemba. • Fot. Aleksander Prugar / Agencja Gazeta

– Wielu kolegów-górników zmarło. I co jakiś czas to wraca. Ale są też miłe momenty, gdy udaje nam się kogoś uratować. Trzeba przecież pamiętać o tym, że jeśli na dole dzieje się tragedia, to poszkodowany, który na nas czeka, jest pewien, że my po niego przyjdziemy. Zasada polskiego ratownictwa polega na tym, że idziemy do końca, chociaż czasem wydaje się, że po kilkunastu dniach człowiek nie ma prawa przeżyć w takich warunkach – mówi nam Grzegorz Pyka, emerytowany ratownik górniczy z 25-letnim stażem. Brał udział w wielu akcjach, m.in. w kopalni Halemba. Tam nie udało się uratować 23 osób.Szansa jest zawsze.Ratownicy zawsze idą po żywego człowieka. Mieliśmy wiele przypadków, gdy po kilkudziesięciu godzinach docierało się do poszkodowanego i on żył. Jego stan zależy przeważnie od miejsca, w którym w danym czasie się znalazł.Cały czas idzie się do przodu. Jeżeli nie mam siły, to jestem pewien, że za mną idą przygotowani i wypoczęci ludzie. I jeśli ja już nie mogę, to oni podejmą moją pracę.Najtrudniejsza była bezsilność. Bo czasami człowiek dosłownie staje przed ścianą. Wydaje się, że już jest blisko, bo ktoś policzył, że do celu pozostaje kilka metrów. A tu nagle ściana – w postaci głazów, jakichś konstrukcji stalowych. I nie jesteśmy w stanie rękoma jej pokonać. W wielu przypadkach, jeśli nie dało się przebić przez wyrobisko, bo zostało ono zniszczone, to prowadziło się równoległe. Każda akcja jest inna. I nie da się prognozować, co będzie dalej. Musimy zmierzyć się z każdą trudną sytuacją. Jeżeli nie dajemy fizycznie, czy technicznie rady, to wchodzą po nas inni. Podejmowane są decyzje typowo techniczne, jak pokonać te działania.W takich sytuacjach, jak w Jastrzębiu-Zdroju, trzeba brać wszystko na logikę. Było wiadomo, że został wykonany telefon z konkretnego miejsca. Można policzyć, ile metrów mógł pokonać wycofujący się człowiek. Można kalkulować na podstawie zadania, które było przewidziane do wykonania, sposobu pracy.To zależy. Jeżeli jest możliwość dojścia do człowieka z różnych stron, to próbujemy. Na dole mamy bazę ratowniczą, w której znajdują się zastępy. Kwestię wyjścia zastępu reguluje sztab akcji, który znajduje się na powierzchni. W nim są specjaliści, którzy mają ogląd na całą sytuację.Dokładnie, my jesteśmy oczami, rękami i uszami sztabu akcji.Ciemność widzę, ciemność. I odrobinę światła, które rozjaśnia nam korytarze.Natura ludzka ma to do siebie, że te niemiłe wspomnienia odrzuca. To tak, jak koledzy którzy byli w wojsku. Oni zawsze mają tylko dobre wspomnienia, tych niedobrych nie pamiętają. Taka natura ludzka. Ale to też zależy od człowieka. Psychikę trzeba mieć silną.To jest trudne. Wielu kolegów górników zmarło. Co jakiś czas to wraca. Ale są też miłe momenty, gdy udaje nam się kogoś uratować. Trzeba też pamiętać o tym, że jeśli dzieje się na dole tragedia, to poszkodowany, który na nas czeka, jest pewien, że my po niego przyjdziemy. Zasada polskiego ratownictwa polega na tym, że idziemy do końca, chociaż czasem wydaje się, że po kilkunastu dniach człowiek nie ma prawa przeżyć w takich warunkach. Ale zawsze staramy się dotrzeć po poszkodowanego i zwrócić go rodzinie.To ogromna adrenalina. Chcemy taką osobę, jak najszybciej wydobyć. Jeśli wytrzymał w tych trudnych warunkach tyle czasu, to chcemy go, jak najszybciej wynieść. Jeśli człowiek jest w pełni sprawny, to jest nam łatwiej. Musimy szybko podjąć decyzję, co dalej, udzielić pierwszej pomocy. Są to czasami trudne sytuacje. Ratownicy to są specyficzni ludzie.Twardzi, odważni, ale nie szaleńcy.Tak. Pamiętajmy, że martwy ratownik nie pomoże poszkodowanemu. Najpierw musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Zorganizować wszystko tak, byśmy mogli przeżyć i pomóc innym. Odwaga odwagą, ale szaleństwo i głupota – na to nie ma miejsca. Pewne ryzyko musimy ponieść. Nikt nie przewidzi, czy w kopalni Zofiówka nie tąpnie drugi raz. Zawsze z tyłu głowy jest moje bezpieczeństwo. Wiemy, że za nami są inni.Myśli się, żeby zrobić swoją robotę i szczęśliwi wyjechać.Jako wielką tragedię, wypadek. Jakby człowiek wiedział, że się przewróci, to by usiadł. A tego nikt nie mógł przewidzieć. Każdy chce zjechać na dół, wykonać swoją pracę i wrócić do rodziny.Tak, to było skumulowana tragedia. Może być akcja fizycznie wycieńczająca, ale i taka, że się próbowało działać, a nie dało rady.Nie podjąłbym się tego. To już nie nasza praca. Rodziny zmarłych górników informuje sam dyrektor kopalni w asyście lekarza. Wiadomo, że te rodziny różnie reagują.Jest taka możliwość. Ale wsparciem jesteśmy też sami dla siebie. W tym zawodzie nie jesteśmy indywidualistami.Jesteśmy drużyną, grupą, zespołem. Tak samo jest ze strażakami. Czasami muszę mieć większe zaufanie do kolegi z pracy niż dla rodziny.Nie, nie ma czegoś takiego. Trzeba pamiętać, że jest się ratownikiem i np. dziś skończyła się akcja, a jutro może być następna. Tego nie się się przewidzieć.Może tak być. Dlatego to się nazywa akcja i wypadek. To jest praca zmianowa: na rano, popołudnie i nockę. Wypadek może się zdarzyć w każdej chwili. Zawsze na pierwszy ogień idą ratownicy.Trudno powiedzieć, to zależy od człowieka. Pracując na kopalni , wykonuje się różne prace. Głównie są to sprawy związane z wentylacją kopalni. Człowiek normalnie pracuje. Ma zadanie do wykonania i robi normalną dniówkę tak, jak inni górnicy.Oczywiście, że się o mnie martwiła. Jak jeszcze nie było telefonów komórkowych, to zawsze zanim poszedłem z kolegami na piwo, to szedłem się zameldować rodzinie. A potem dopiero mogłem odreagować. Teraz można zadzwonić.Każdy górnik docenia życie, choćby na kopalni przepracował jedną dniówkę. Widząc starcie sił natury z kruchością człowieka, praktycznie nie mamy szans. I we wszystkich takich wypadkach górniczych możemy mówić o szczęściu lub nieszczęściu.O tym się nie myśli. To zostaje z tyłu głowy. Dopiero, gdy jest jakiś wypadek, to te myśli wracają. W pewnym sensie to po iluś latach pracy, to staje się rutyną. Muszę przyjść do pracy, muszę swoje zrobić i wrócić do rodziny. Zasada jest taka: przecież ktoś to musi zrobić.Jest takie stare śląskie powiedzenie: "Jak ktoś ma pecha, to mu cegłówka w drewnianym kościele na głowę spadnie.Mam szczęście. Przepracowałem te 25 lat na kopalni bez poważniejszego wypadku. Udało mi się. Cały czas mówię, że mi się udało. Pamiętam, że jak odchodziłem z kopalni na emeryturę, to proponowali mi, bym przepracował jeszcze pół roku. Wtedy dostałbym jakąś nagrodę jubileuszową. Podziękowałem. Pieniądze dostanę i je wydam, a przez te pół roku może się w kopalni tyle wydarzyć. Dziękuję, szczęśliwie przepracowałem, swoje zrobiłem. Nadszedł kolejny etap życia, kończę z tym. Losu nie będę kusił.