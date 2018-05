Koniec małżeństwa Agaty Buzek. Potajemne rozstanie, a niedawno: "jako wierzący chcemy być ze sobą do końca"

Agata Buzek rozstała się ze swoim mężem. • Fot. Marzena Hmielewicz / Agencja Gazeta

yszło na jaw, że Agata Buzek rozstała się ze swoim mężem. Aktorka, która zasłynęła m.in. rolą w filmie "Rewers" (2009), a przy tym córka byłego premiera Jerzego Buzka, nie afiszowała się z tym faktem. O wszystkim poinformował jednak "Dobry Tygodnik".poznaław 2005 r. na Ukrainie. Aktorce podobało się zwłaszcza to, że jej wybranek był bardzo religijny. Ponadto, urzekł ją tym, że władał biegle pięcioma językami: angielski, włoskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim. Pobrali się 30 września 2006 r. – To dla nas nie tylko papierek! Oboje jesteśmy wierzący i mamy pewność, że chcemy być ze sobą do końca życia – przekonywała w wywiadzie Agata Buzek , ale doszło do brutalnego zderzenia z rzeczywistością.Początkowo wszystko układało się wspaniale. Zakochani kupili dom pod Warszawą. Choć oboje dużo pracowali, potrafili cieszyć się wspólnymi chwilami. Kiedy nastąpił kryzys? Pierwsze oznaki wystąpiły już 7 lat po ślubie. Agatę Buzek sfotografowano podczas romantycznej kolacji z innym mężczyzną. Później plotki ucichły, ale problemy nadal trwały, mimo że para pokazywała się razem. – Zdecydowali się pójść każde w swoją stronę już jakiś czas temu – powiedziała w rozmowie z "Dobrym Tygodniem" znajoma pary, dodając, że "zrobili to po cichu i kulturalnie".Dla Agaty Buzek i Adama Mazanajest tym bardziej bolesne, że są religijni.to dla obojga życiowa porażka. – To była wspólna decyzja. Nie umieli już dłużej żyć pod jednym dachem – przekonuje źródło gazety.źródło: "Dobry Tygodnik"