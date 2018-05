Nie wiedział, ile kosztują bilety miejskie, a teraz: "nie znam sprawy". Wpadka Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski po raz kolejny udowodnił, że nie wie tego, co powinien. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

andydat PO na prezydenta Warszawy nie ma dobrej passy. Najpierw pomylił się, ile kosztują ceny warszawskich biletów miejskich. Teraz dość niefrasobliwie przyznał się do niewiedzy w temacie, którym od kilku dni żyje wielu Polaków.zapytało sprawę burmistrza Fulopa i przeniesienia pomnika upamiętniającego zbrodnię katyńską . Trzaskowski nie miał bladego pojęcia, o czym mówi prowadzący. – Mówiąc zupełnie wprost – nie znam sprawy – przekonywał na antenie Trzaskowski. – Niemożliwe. Nie zna pan? – zapytał wówczas z niedowierzaniem Piasecki i zaczął wyjaśniać, o co chodzi w sprawie. –, Jersey City, burmistrz chce przestawić w inne miejsce albo w ogóle zlikwidować. Wdał się w spór twitterowy z marszałkiem Karczewskim – powiedział prowadzący. Dodał, że na Twitterze w ciągu ostatnich trzech dni było to temat numer jeden.Trzaskowski w ostatnim czasie często trafia w ogień krytyki. Adrian Zandberg z partii Razem przekonywał, że największym "strzałem w płot" Trzaskowskiego jest to, że wytyka Jakiemu, że nie jest prawdziwym warszawiakiem. – Problem z Patrykiem Jakim nie polega na tym, że Patryk Jaki jest z Opola . Problem z Patrykiem Jakim polega na tym, co w tym Opolu robił. I to jest argument, z którym Patryk Jaki powinien się zmierzyć – stwierdził członek partii Razem. Dodał, że "będzie alternatywa dla Jakiego i Trzaskowskiego", ale kto miałby być wspomnianą "alternatywą", tego na razie nie wiadomo.źródło: Radio Zet