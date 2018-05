Doda odpowiada chamskiemu internaucie. Cięta riposta zamyka mu usta, poszło o tatuaż

Doda pochwaliła się, że fan wytatuował sobie jej autograf. • Fot. Instagram / dodaqueen

Bartosz Świderski

D

orota "Doda" Rabczewska-Stępień opublikowała na Instagramie zdjęcie swojego fana. I to nie pierwszego lepszego, tylko takiego, który wytatuował sobie jej podpis. – Mój fan wytatuował sobie mój autograf. I co Wy na to? – napisała Doda. Padły pochlebne komentarze, takie jak "to musi być prawdziwe uwielbienie" czy "to jest miłość absolutna". Znalazła się jednak także nieprzychylna i wręcz chamska opinia, na którą obojętna nie pozostała wokalistka.Jeden z internautów określił fana Dody mianem "debila". Wówczas celebrytka odpowiedziała: "Doda, miło poznać. Debil, miło mi, że jesteś z nami" – skomentowała wykonawczyni utworu "Dżaga", która słynie z ciętego języka. W innym zaś komentarzuzaznaczyła, że nie pozwoli obrażać swoich fanów.Przypomnijmy, że Doda wzięła niedawno ślub . "Wyobrażam sobie teraz Wasze miny i szok" – powiadomiła naDoda, informując o swoim ślubie z producentem filmowym Emilem Stępniem. Związek został zawarty w drugim domu artystki, który znajduje się w Hiszpanii. Najpierw na Instagramie pojawiła się fotografia dwóch dłoni z obrączkami na palcach. "Kochani, z radosnym sercem informuję Was jako pierwsza: wyszłam za mąż. Pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że osoba, której oddałam serce i zaufałam w tej życiowej decyzji, to jednocześnie mój ukochany i przyjaciel" – zdradziła Doda.Od dłuższego czasu artystka była widywana z Emilem Stępniem. W kolorowej prasie jednak zawsze podkreślała, że to tylko przyjaźń.