Jest decyzja w sprawie dalszego aresztu dla Stanisława Gawłowskiego. Roman Giertych mocno niezadowolony

Mecenas Roman Giertych nie krył swojego niezadowolenia po decyzji sądu ws. aresztu Stanisława Gawłowskiego. • Fot. Krzysztof Hadrian / Agencja Gazeta

Dodam, że posiadamy pięć opinii prawnych (w tym 3 zlecone przez Biuro Analiz Sejmowych), które uznają uchwałę o zgodzie na areszt posła Gawłowskiego za niepodjętą. https://t.co/hVqvFLOZME — Roman Giertych (@GiertychRoman) 6 maja 2018

ecyzją sądu poseł PO Stanisław Gawłowski pozostanie w areszcie, który ma potrwać trzy miesiące. Pełnomocnik polityka Roman Giertych w mocnych słowach nie krył swojego rozczarowania, zwracając uwagę na niesprawiedliwe podejście sądu do całej sprawy oraz zupełny brak odniesienia się do listu były marszałków Sejmu.Dzisiejsze orzeczenie uważam za głęboko niesprawiedliwe i głęboko niesłuszne. Sąd nie powiedział, że podziela opinie marszałków, tylko się do tego nie odniósł. Sąd powiedział, że nie jest władny badać tej kwestii – rzekło decyzji, jaką usłyszał na posiedzeniu, które odbyło się bez udziału mediów.– Nie uznaję prawidłowości tej decyzji sądu. W moim przekonaniu doprowadzając do tego, że nielegalne zatrzymania posła Gawłowskiego jest utrwalane. Pan sędzia ani razu nie spojrzał nam w oczy w trakcie uzasadniania tej decyzji – powiedział mecenas Giertych. Były minister zaznaczył również, że nie ma już możliwości odwoławczych. Zgodę na zatrzymanie i tymczasowewyraził Sejm 12 kwietnia.Przypomnijmy, że wczoraj siedmiu byłych marszałków Sejmu wydało oświadczenie , w którym nie kryli zdziwienia, że "obecnynie poddał pod głosowanie wniosku o reasumpcję głosowania w sprawie wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego". Wśród osób, które podpisały się pod oświadczeniem byli m.in. Marek Borowski, Ludwik Dorn, Ewa Kopacz oraz Radosław Sikorski.Z tego powodu Roman Giertych w szczególności czekał na decyzję ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Jak powiedział dziennikarzom, wydawało mu się, "że sprawa, jeżeli chodzi o interpretację regulaminu Sejmu jest przesądzona". Mecenas pisał także na swoim Twitterze w niedzielę, że posiadają "pięć opinii prawnych (w tym 3 zlecone przez Biuro Analiz Sejmowych), które uznają uchwałę o zgodzie na areszt posła Gawłowskiego za niepodjętą".