Prezes IPN wystosował apel do Polonii w Jersey City. "Nie głosujcie na burmistrza"

Prezes IPN nawołuje Polonię w New Jersey, aby nie oddawali swojego głosu na burmistrza Stevena Fulopa. • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

B

urza wokół słów burmistrza Jersey City Stevena Fulopa skierowanych w stronę marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz jego planów przeniesienia Pomnika Katyńskiego wciąż trwa. Teraz o całej sprawie wypowiedział się prezes IPN Jarosław Szarek, który w poniedziałek zaapelował do Polonii w USA, by nie oddawała swojego głosu na Fulopa i jego partię.– W tym momencie konieczna jest aktywność Polonii amerykańskiej. To, czy ten pomnik zostanie w tym miejscu, i w tym momencie to jest taki papierek lakmusowy tego, czy państwo polskie jest państwem poważnym – powiedział dziennikarzomzaraz po poniedziałkowej konferencji poświęconej sądowej rehabilitacji ks. Antoniego Słomkowskiego.– Myślę, że można prowadzić negocjacje, można prowadzić rozmowy, ale żeby prowadzić negocjacje, to potrzebne są argumenty. Jeżeli to jest kwestia polityczna, to jest potrzebny argument polityczny. Argument siły, a takim argumentem w systemie parlamentarnym jest kartka wyborcza. Myślę, że tutaj potrzebny jest zdecydowany głos Polonii amerykańskiej. Ani jednego polskiego głosu na pana burmistrza, na środowisko, na partię, którą reprezentuje – kontynuował Szarek.Prezes IPN wypowiedział się także o bezpośrednim atakuna Stanisława Karczewskiego, po tym jak marszałek Senatu skrytykował plany władz New Jersey. Fulop nazwał Karczewskiego m.in. antysemitą. – To jest bezprzykładny atak na marszałka Senatu Rzeczypospolitej, czyli tym samym na państwo polskie – oznajmił.Przypomnijmy, że Pomnik Katyński znajduje się w Jersey City, w stanie New Jersey. Burmistrz Fulop poinformował tydzień temu, że na terenie, w którym stoi monument ma powstać park. Z tego powodu pomnik zostanie przeniesiony i przez jakiś czas przechowany w Departamencie Prac Publicznych. Informacja nie spodobała się lokalnej Polonii oraz władzom w Warszawie.Sprawa z pomnikiem Katyńskim budzi ogromne emocje i w jednym przypadku doprowadziła do poważnej wpadki znanego polityka. Chodzi o Rafała Trzaskowskiego, kandydata PO na prezydenta Warszawy , który zapytany przez dziennikarza Radia Zet Konrada Piaseckiego o całą sprawę, nie mial pojęcia, o czym mówi prowadzący. – Mówiąc zupełnie wprost – nie znam sprawy – przekonywał na antenie Trzaskowski. – Niemożliwe. Nie zna pan? – zapytał wówczas z niedowierzaniem Piasecki i zaczął wyjaśniać, o co chodzi w sprawie. Wielu obserwatorom sprawa wydała się o tyle dziwna, bowiem Trzaskowski jest w Gabinecie Cieni jest specjalistą od spraw zagranicznych.źródło: Polsat News